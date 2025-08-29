Punta Arenas,
29 de agosto de 2025

PABLITO RUIZ CELEBRA 42 AÑOS DE TRAYECTORIA ARTÍSTICA EN DREAMS PUNTA ARENAS

​El cantante trasandino aterriza en Punta Arenas para revivir sus mejores éxitos.

FOTO PABLO RUIZ 2025

​Pablo Coronel, artísticamente conocido como Pablo Ruiz, es un cantante argentino con más de cuatro décadas de trayectoria. Comenzó su carrera artística en 1983. a la edad de 8 años, como parte del elenco infantil del programa Festilindo. Después de su incursión en aquel espacio, se autodenominó "Pablito Ruiz". En 1989, con apenas 13 años, hizo historia al presentarse en el Festival de Viña del Mar, siendo el artista más joven en saltar al escenario de la Quinta Vergara. Antes de llegar a la mayoría de edad, Ruiz ya tenía 5 discos lanzados, en colaboración con "EMI Capitol", sello discográfico que trabajó con estrellas como Luis Miguel, Juanes, Myriam Hernández o Fito Páez.

Chile

Su vinculación con nuestro país data de la década de los 80's. A partir de 1989, ha realizado eventos de Arica a Punta Arenas. Este fin de semana, se reencontrará con su fanaticada sureña presentándose en Dreams. "Volver a Punta Arenas es un regreso a mi juventud, a aquellos momentos inolvidables que hemos vivido en varias ocasiones. El casino es un escenario ideal para que cantemos mis principales éxitos. Después estaré en Santiago y lugares que la música me ha regalado la chance de estar. Chile es un país hermano para mí", señaló.

Carrera

Tras intensos años de álbumes, giras y música nueva, Pablo ha bajado el ritmo estos últimos años. Sin embargo, no se ha bajado de los escenarios. 2025 es una ocasión especial para el argentino, ya que conmemora 43 años de su participación en "Festilindo". "Estará muy cargado de emociones y sensaciones positivas, esta preparación de la nueva gira. Consistirá en desarrollar nuevas versiones de mis éxitos y las canciones más escuchadas de mi última producción" destacó, agregando que está ansioso de volver al sur. “Ha pasado mucho tiempo y deseo estar cerca de quienes tanto cariño me han otorgado en todos estos años. Con mi música quiero retribuirles algo de tan inmenso sentimiento de afecto que, claramente, es mutuo”. Ahí presenté mi decimotercer disco hace algunos años", señaló el artista.

La performance de Pablito será este viernes, no antes de las 23:00 hrs, en el escenario del restobar Lucky 7 del casino de juegos puntarenense.
El acceso al evento es gratis con la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.




Noticias
Relacionadas
Aguas Magallanes

ACTIVIDADES DE REBUSCA EN BAHÍA SEA CONCLUYEN SIN NOVEDADES

Leer Más

La jornada del 28, siendo mejores las condiciones, la Armada ha continuado la labores, sin encontrar, hasta la hora de esta nota, rastros de los 3 pescadores desaparecidos.

La jornada del 28, siendo mejores las condiciones, la Armada ha continuado la labores, sin encontrar, hasta la hora de esta nota, rastros de los 3 pescadores desaparecidos.

SEMINARIO EN PUNTA ARENAS CONMEMORA LOS 35 AÑOS DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Noticias
Destacadas
INVITAN A GRANDES Y PEQUEÑOS A PARTICIPAR EN XI CONCILIO DE LA SOCIEDAD TOLKIEN

"UNA LEY EN NOMBRE DE TODAS”: MINISTERIO DE LA MUJER LANZA CAMPAÑA PARA DAR A CONOCER LA LEY INTEGRAL

PREMIO NACIONAL DE URBANISMO ASESORARÁ AL MUNICIPIO EN EL PROYECTO DEL EDIFICIO CONSISTORIAL

