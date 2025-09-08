DERMIVIZIA LANZA SU TERCERA PLACA: "ALQUIMIA ARTIFICIAL"

Con una propuesta que combina estilos Dark y electrónico, esta nueva producción invita a sumergirse en una atmósfera nostálgica y oscura, con una estética que remite a una lectura gótica incipiente. Cada track funciona como un capítulo cinematográfico, formando un concepto único y envolvente en la narrativa musical del grupo.

El grupo está compuesto por Álvaro Menéndez (Vocalista y Programaciones), Elías Lavado (Sintetizadores y Coros) y Sebastián Muñoz (Guitarras y Bajos). Con su propuesta, Dermivizia continúa explorando territorios sonoros que despiertan la imaginación y el sentimiento de sus seguidores.

LINK DISCO COMPLETO :

https://www.youtube.com/watch?v=vH5kEj0FrPw&list=RDvH5kEj0FrPw&start_radio=1&t=1616s

