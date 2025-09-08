Punta Arenas,
8 de septiembre de 2025

DERMIVIZIA LANZA SU TERCERA PLACA: "ALQUIMIA ARTIFICIAL"

​La banda Dermivizia, proyecto originario de Punta Arenas, Chile, presenta su tercera placa titulada Alquimia Artificial, lanzada en 2025 en formatos streaming y ediciones físicas limitadas.

ALQUIMIA ARTIFICIAL 2025

Con una propuesta que combina estilos Dark y electrónico, esta nueva producción invita a sumergirse en una atmósfera nostálgica y oscura, con una estética que remite a una lectura gótica incipiente. Cada track funciona como un capítulo cinematográfico, formando un concepto único y envolvente en la narrativa musical del grupo.

El grupo está compuesto por Álvaro Menéndez (Vocalista y Programaciones), Elías Lavado (Sintetizadores y Coros) y Sebastián Muñoz (Guitarras y Bajos). Con su propuesta, Dermivizia continúa explorando territorios sonoros que despiertan la imaginación y el sentimiento de sus seguidores.


LINK DISCO COMPLETO :

https://www.youtube.com/watch?v=vH5kEj0FrPw&list=RDvH5kEj0FrPw&start_radio=1&t=1616s


"EL SAG VA A INDIVIDUALIZAR TODOS LOS CABALLOS DE LOS PREDIOS QUE ESTÁN FRONTERIZOS A LA PARTE URBANA DE LA CIUDAD” ALCALDE RADONICH DESTACA AVANCES JUNTO A SAG MAGALLANES

“EL OTRO PLAN”: SENDA MAGALLANES LLAMA A PLANIFICAR CELEBRACIONES PARA VIVIR FIESTAS PATRIAS SEGURAS Y RESPONSABLES

La campaña fue presentada en el marco de Gobierno en Terreno de la Delegación Presidencial Regional.


La campaña fue presentada en el marco de Gobierno en Terreno de la Delegación Presidencial Regional.


PUNTA ARENAS INAUGURA SU SEGUNDO PUNTO LIMPIO

_MG_4716

PROPUESTAS DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN MATERIA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

PRESIDENTE DE SINDICATO DE PESCA ARTESANAL ADVIERTE SOBRE PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA KAWÉSQAR

