8 de septiembre de 2025
DERMIVIZIA LANZA SU TERCERA PLACA: "ALQUIMIA ARTIFICIAL"
La banda Dermivizia, proyecto originario de Punta Arenas, Chile, presenta su tercera placa titulada Alquimia Artificial, lanzada en 2025 en formatos streaming y ediciones físicas limitadas.
Con una propuesta que combina estilos Dark y electrónico, esta nueva producción invita a sumergirse en una atmósfera nostálgica y oscura, con una estética que remite a una lectura gótica incipiente. Cada track funciona como un capítulo cinematográfico, formando un concepto único y envolvente en la narrativa musical del grupo.
El grupo está compuesto por Álvaro Menéndez (Vocalista y Programaciones), Elías Lavado (Sintetizadores y Coros) y Sebastián Muñoz (Guitarras y Bajos). Con su propuesta, Dermivizia continúa explorando territorios sonoros que despiertan la imaginación y el sentimiento de sus seguidores.
LINK DISCO COMPLETO :
https://www.youtube.com/watch?v=vH5kEj0FrPw&list=RDvH5kEj0FrPw&start_radio=1&t=1616s
“EL OTRO PLAN”: SENDA MAGALLANES LLAMA A PLANIFICAR CELEBRACIONES PARA VIVIR FIESTAS PATRIAS SEGURAS Y RESPONSABLES
La campaña fue presentada en el marco de Gobierno en Terreno de la Delegación Presidencial Regional.
