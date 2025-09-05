Punta Arenas,
5 de septiembre de 2025

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TABSA BUSCAN GENERAR CONCIENCIA SOBRE TRATA DE PERSONAS

​Este convenio se suma a una serie de acuerdos e iniciativas con entidades públicas que TABSA ha suscrito con el propósito de difundir información y campañas preventivas en diversas áreas.

tabsajusticia

Con el propósito de prevenir y combatir la trata y tráfico de personas, el Ministerio de Justicia y TABSA suscribieron un convenio de colaboración a través del cual se difundirá material audiovisual en el ferry que cubre la conectividad marítima entre Punta Areas y Porvenir.


Daniela Quintanilla, Subsecretaria de Derechos Humanos, valoró el trabajo público – privado que se materializa en el convenio de colaboración que permitirá emitir un video que brinda orientación sobre el delito de trata de personas. "TABSA, que cumple un rol tan importante dentro de la conectividad de esta región, son aliados fundamentales para poder promover un ejercicio de prevención de la trata y tráfico de personas que requiere de un trabajo fino de detección", manifestó la autoridad.


Frente a los casi 180 mil pasajeros al año que transitan en la ruta Punta Arenas – Porvenir, Cristóbal Kulczewski, Gerente General de TABSA, desatacó "el alcance que podemos tener nosotros respecto de este tipo de delito. Es clave y muy relvante el rol que jugamos nosotros en relación a apoyar a la Subsecretaría de Derechos Humanos en esta labor".


Este convenio se suma a una serie de acuerdos e iniciativas con entidades públicas que TABSA ha suscrito con el propósito de difundir información y campañas preventivas en diversas áreas.


Fuerte Bulnes seremi (1)

BUSCAN ASEGURAR CONTACTO CIUDADANO CON LA HISTORIA Y EL PATRIMONIO PRESENTES EN PARQUE DEL ESTRECHO

HNH ENERGY AVANZA EN SU PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

​El proyecto avanza en su proceso de Evaluación Ambiental, incorporando mejoras técnicas, nuevas medidas con foco en el resguardo ambiental y patrimonial y manteniendo su compromiso con la comunidad, en respuesta a las observaciones recibidas de parte de la autoridad y la comunidad en octubre de 2024.

centolla_2

PROCHILE: JAPÓN Y CHINA CONCENTRAN EXPORTACIONES DE ERIZO Y CENTOLLA MAGALLÁNICA

cuentacuentoslsmf

LA MAGIA DE LOS CUENTOS BRILLÓ EN EL 5° FESTIVAL DE CUENTACUENTOS SALESIANO

srjmagallanesfolclore

DESTACADA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL EN MUESTRA FOLCLÓRICA NACIONAL

evidenciacarabinerospuq

OS7 MAGALLANES INCAUTA COCAÍNA Y DETIENE A TRES EXTRANJEROS EN PUNTA ARENAS

