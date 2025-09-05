Punta Arenas,
5 de septiembre de 2025

"CARNET AZUL": A PARTIR DEL 15 DE SEPTIEMBRE PERSONAS CON TEA TENDRÁN ATENCIÓN PREFERENTE EN EL SERVICIO DE URGENCIA DEL HOSPITAL DE NATALES

​Para acceder a este beneficio, puedes acercarte a la Oficina OIRS del Hospital de Natales, donde podrás solicitar el formulario de postulación.

carnetazulnatales

​Con el objetivo de mejorar la experiencia de atención en salud de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos presentó oficialmente la estrategia “Carnet Azul”, una herramienta que permitirá identificar a personas con TEA para otorgarles atención preferente en el Servicio de Urgencia, a partir del próximo 15 de septiembre.

 
Esta iniciativa, inédita en la comuna, fue dada a conocer en una ceremonia que contó con la participación del delegado Provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz, el administrador municipal de Natales, Hugo Ojeda, y representantes de la Agrupación Asperger Natales, quienes han sido actores clave en el desarrollo de este proyecto.

 
El delegado provincial, Guillermo Ruiz, destacó esta medida como un paso concreto en la implementación de la Ley TEA: “La Ley TEA, promulgada en Chile en marzo del 2023, tiene como objetivo garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista. El Carnet Azul del Hospital de Natales es un avance concreto que reconoce las necesidades particulares de las personas con TEA, especialmente en entornos como la salud, donde los tiempos de espera y los estímulos sensoriales pueden afectar su bienestar. Por ello, destacamos el compromiso del Hospital de Natales, su Dirección y del equipo del Servicio de Urgencia”, señaló la autoridad provincial.

 
Fue la presidenta de la agrupación Asperger Natales, Filomena Antilef, quien también valoró profundamente esta iniciativa: “Este es un hito en inclusión y dignidad en la atención de salud para las personas con TEA. Estamos felices y agradecidos del Hospital, la dirección y los funcionarios del Servicio de Urgencia, quienes con gran compromiso trabajaron para crear esta estrategia que permitirá menores tiempos de espera y una atención más adecuada para las personas con esta condición”.

 
Por su parte, el director del Hospital Dr. Augusto Essmann, Ignacio Quiroz Sepúlveda, explicó el sentido clínico y humano de esta medida: “Si bien la atención en Urgencia responde a criterios clínicos, para las personas con TEA —especialmente niños, niñas y adolescentes— los tiempos de espera extensos pueden ser altamente estresantes y desencadenar crisis de desregulación emocional y sensorial. Las personas con TEA pueden presentar hipersensibilidad a estímulos como luces, ruidos, contacto físico o cambios en la rutina. Por ello, el Carnet Azul busca no sólo acortar los tiempos de espera, sino también sensibilizar al personal de salud sobre cómo brindar una atención más comprensiva, calmada y adaptada a sus necesidades”.

 
Durante la actividad, se realizó la entrega de los primeros Carnet Azul a niños y jóvenes natalinos, marcando un hito para la comunidad y reforzando el compromiso del recinto con una salud pública más humana, inclusiva y respetuosa.
¿Cómo obtener el Carnet Azul?

 
Para acceder a este beneficio, puedes acercarte a la Oficina OIRS del Hospital de Natales, donde podrás solicitar el formulario de postulación. Este documento debe ser completado y acompañado por un certificado médico que acredite la condición TEA. También puedes solicitar el formulario vía correo electrónico escribiendo a:

 
[email protected].






LA MAGIA DE LOS CUENTOS BRILLÓ EN EL 5° FESTIVAL DE CUENTACUENTOS SALESIANO

HNH ENERGY AVANZA EN SU PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

​El proyecto avanza en su proceso de Evaluación Ambiental, incorporando mejoras técnicas, nuevas medidas con foco en el resguardo ambiental y patrimonial y manteniendo su compromiso con la comunidad, en respuesta a las observaciones recibidas de parte de la autoridad y la comunidad en octubre de 2024.

​El proyecto avanza en su proceso de Evaluación Ambiental, incorporando mejoras técnicas, nuevas medidas con foco en el resguardo ambiental y patrimonial y manteniendo su compromiso con la comunidad, en respuesta a las observaciones recibidas de parte de la autoridad y la comunidad en octubre de 2024.

centolla_2

PROCHILE: JAPÓN Y CHINA CONCENTRAN EXPORTACIONES DE ERIZO Y CENTOLLA MAGALLÁNICA

"CARNET AZUL": A PARTIR DEL 15 DE SEPTIEMBRE PERSONAS CON TEA TENDRÁN ATENCIÓN PREFERENTE EN EL SERVICIO DE URGENCIA DEL HOSPITAL DE NATALES

patampuero

PRESIDENTE DE SINDICATO DE PESCA ARTESANAL ADVIERTE SOBRE PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA KAWÉSQAR

alcaldestdf

ALCALDES DE TIERRA DEL FUEGO AVANZAN EN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA

