Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

5 de septiembre de 2025

BUSCAN ASEGURAR CONTACTO CIUDADANO CON LA HISTORIA Y EL PATRIMONIO PRESENTES EN PARQUE DEL ESTRECHO

​Bienes Nacionales y concesión onerosa a “Patagonia Histórica S.A.”

Fuerte Bulnes seremi (1)

​Ambas instituciones están en conversaciones que pretenden consolidar alternativas de sostenibilidad para el proyecto turístico cultural en base a la experiencia adquirida tras casi dos décadas de administración en una superficie de 133 hectáreas fiscales.


La actual infraestructura del “Parque del Estrecho”, proyecto concesionado por Bienes Nacionales a la empresa Patagonia Histórica S.A., incluye un Museo que se encuentra a su vez en el Centro de Visitantes y diversos miradores con senderos que conectan ese edificio con el monumento histórico nacional Fuerte Bulnes y los restos de la ciudad Rey Don Felipe, pero el proyecto en su conjunto enfrenta las dificultades propias de cualquier emprendimiento de gran envergadura para su sobrevivencia en el tiempo.

En esta lógica, la gerente Ximena Castro y el secretario regional de Bienes Nacionales, Sergio Reyes, analizan los pasos a seguir asegurando el cumplimiento de los objetivos planteados años atrás con la renovación y ampliación del periodo de concesión de uso oneroso por cincuenta años en una superficie de 133 hectáreas.

“Por lo pronto, sostiene Ximena Castro, la decisión de no cerrar el acceso de los turistas en la temporada invernal fue muy positiva. Ingresaron más de 6.500 personas, principalmente magallánicos activándose a su vez los descuentos de la tarjeta Punta Arenas. Además, abriremos muy pronto un nuevo sendero que unirá el sector de Portería del Parque (ingreso) con la ciudad Rey don Felipe / Puerto del Hambre”. Con ello se superará la actual extensión de más de cuatro kilómetros que suman los actuales tres senderos, llegando a más de 6 kilómetros para realizar senderismo, todos con dificultad media – baja por lo que visitantes y magallánicos podrán disfrutar de actividades al aire libre en familia por ejemplo”.

La gerencia adelantó también que se encuentran ad portas de iniciar mejoras de la muestra museográfica, a través del Fondo de Mejoramiento de Museos (FMIM) de la Subdirección Nacional de Museos perteneciente al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, recientemente adjudicado, lo cual permitirá seguir potenciando la experiencia del visitante.

El seremi Sergio Reyes, sostiene que los diferentes atributos del proyecto, ubicado frente a la isla Dawson, engarzan plenamente con los ejes de gestión que han guiado a la cartera durante la administración del presidente Gabriel Boric. “Entre ellos el reactivar la economía, facilitar el acceso ciudadano y promover la memoria histórica y de los derechos humanos en suelo fiscal”.






Desafíos para la sostenibilidad

El proyecto público privado, que recibe cerca de 30 mil visitantes cada año, enfrenta nuevos desafíos tales como ampliar sus atractivos, lo que incluye conservar y exhibir adecuadamente las piezas arqueológicas bajo su custodia (entre ellos los dos cañones de bronce grabados con el nombre del principal proveedor de armas de guerra del imperio español en el siglo XVI, Francisco Duarte) y también mantener adecuadamente el suministro de servicios básicos para el funcionamiento de las instalaciones.

“A ello sumamos el deber de perpetuar y acrecentar el contacto de la ciudadanía con la historia y el patrimonio de punta Santa Ana y de la península Brunswick en general. Una labor que nos demanda acentuar la presencia de establecimientos de enseñanza básica, media y universitaria como visitantes asiduos al parque” sostuvo Ximena Castro.

El secretario regional, Sergio Reyes, concluyó diciendo que “desde la región estamos compartiendo las diversas aristas de estas conversaciones con nuestro ministro Francisco Figueroa y esperamos contribuir a la sostenibilidad del Parque, tanto en lo que está en nuestras manos, como donde deban intervenir otras instituciones del Estado”.

secreducconveniomagallanes

SECREDUC FIRMÓ CONVENIO DE COLABORACIÓN EN CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN ESCOLAR CON LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Y LA CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ENTREGA NUEVAS SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS

Leer Más

​De las trece agrupaciones beneficiadas, cuatro lo recibieron por primera vez. El beneficio total superó los nueve millones de pesos.

​De las trece agrupaciones beneficiadas, cuatro lo recibieron por primera vez. El beneficio total superó los nueve millones de pesos.

EN 2
nuestrospodcast
Fuerte Bulnes seremi (1)

BUSCAN ASEGURAR CONTACTO CIUDADANO CON LA HISTORIA Y EL PATRIMONIO PRESENTES EN PARQUE DEL ESTRECHO

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
investiduraTP

CEREMONIA DE INVESTIDURA, COMPROMISO Y TITULACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES TÉCNICO PROFESIONALES EN EL LICEO SARA BRAUN

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
conductoresroadrage

INTENTÓ ATROPELLAR A CONDUCTOR TRAS DISCUSIÓN POR CHOQUE EN PUNTA ARENAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
sapu18septiembre

“AUNQUE AGOSTO TERMINÓ, EL INVIERNO CONTINÚA”: SECTOR SALUD LLAMA A MANTENER LA PREVENCIÓN ANTE ALTA CIRCULACIÓN DE VIRUS RESPIRATORIOS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250