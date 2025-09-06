Punta Arenas,
6 de septiembre de 2025

CARTELERA CULTURAL 06 DE SEPTIEMBRE

​Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Región de Magallanes y Antártica Chilena

FIESTA CRIOLLA

​Esta es la selección de panoramas de la presente semana, de nuestra Cartelera Cultura:



SUBSECRETARIA DANIELA QUINTANILLA ACTO DESAPARICIÓN FORZADA

SUBSECRETARIA DE DDHH REAFIRMÓ COMPROMISO FRENTE A DETENIDOS DESAPARECIDOS Y LA TRATA DE PERSONAS

PDI PUNTA ARENAS DETIENE A UNA MUJER POR ESTAFAS REITERADAS: PRESENTABA EN LOCALES COMERCIALES COMPROBANTES DE TRANSFERENCIA ADULTERADOS

Leer Más

​La imputada cuenta con detenciones anteriores por este mismo delito y modus operandi, además registra antecedentes policiales por otros ilícitos.

​La imputada cuenta con detenciones anteriores por este mismo delito y modus operandi, además registra antecedentes policiales por otros ilícitos.

CORTE DE PUNTA ARENAS ORDENA LA EXPULSIÓN DEL PAÍS DE CIUDADANO EXTRANJERO CONDENADO POR LESIONES GRAVES

Noticias
Destacadas
FIESTA CRIOLLA

CARTELERA CULTURAL 06 DE SEPTIEMBRE

investiduraTP

CEREMONIA DE INVESTIDURA, COMPROMISO Y TITULACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES TÉCNICO PROFESIONALES EN EL LICEO SARA BRAUN

parejacuecamagallanes

PAREJA MAGALLÁNICA SE PREPARA PARA REPRESENTAR A LA REGIÓN EN EL NACIONAL DE CUECA EN LINARES

