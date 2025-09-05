Punta Arenas,
5 de septiembre de 2025

PDI PUNTA ARENAS DETIENE A UNA MUJER POR ESTAFAS REITERADAS: PRESENTABA EN LOCALES COMERCIALES COMPROBANTES DE TRANSFERENCIA ADULTERADOS

​La imputada cuenta con detenciones anteriores por este mismo delito y modus operandi, además registra antecedentes policiales por otros ilícitos.

mujerdetenidaestafa

​A raíz de las diligencias investigativas en torno a una denuncia por el delito de estafa, detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Punta Arenas detuvieron a una mujer en flagrancia, tras retirar un pedido en un local comercial de la ciudad, que habría sido adquirido de manera ilícita.

“La mujer, mayor de edad, habría presentado en al menos cinco oportunidades, comprobantes de transferencia adulterados en negocios de la ciudad para, posteriormente, retirar los productos adquiridos bajo esta modalidad”, expresó la Inspectora Bárbara Figueroa, de la Bridec Punta Arenas.

La imputada cuenta con detenciones anteriores por este mismo delito y modus operandi, además registra antecedentes policiales por otros ilícitos.

Este viernes, fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía para la audiencia de control de detención y formalización.



MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ENTREGA NUEVAS SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS

SUBSECRETARIA DANIELA QUINTANILLA ACTO DESAPARICIÓN FORZADA

SUBSECRETARIA DE DDHH REAFIRMÓ COMPROMISO FRENTE A DETENIDOS DESAPARECIDOS Y LA TRATA DE PERSONAS

