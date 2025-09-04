COMENZARON LAS INSCRIPCIONES PARA LA "CARRERA DE GARZONES" Y EL CONCURSO DE "LA MEJOR EMPANADA"

Son dos de las actividades más tradicionales de Fiestas Patrias, hablamos de la "Carrera de Garzones" y el concurso para elegir a la "Mejor Empanada" de la ciudad, eventos que se realizarán en la plaza de Punta Arenas el 16 de septiembre y, que desde hoy, se encuentran con sus inscripciones abiertas para que garzones y cocineros se inscriban.

"Estamos muy contentos de poder invitar a todos nuestros vecinos a que preparen ricas empanadas y se inscriban nuevamente en este campeonato. Y a todos los amigos garzones de nuestra ciudad, hombres y mujeres, que también pueden participar. Hay muy buenos premios", señaló el alcalde Radonich. "Invitamos a todos los vecinos a participar, ya sea compitiendo o apoyando estas iniciativas en la plaza", agregó.

A partir de las 11:00 horas del 16 de septiembre se desarrollará una nueva edición del concurso "La Mejor Empanada", instancia para todos los mayores de 18 años, residentes en Punta Arenas. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de septiembre, de forma presencial en la Oficina de Eventos del municipio, ubicada en Av. Independencia 826, segundo piso, de lunes a viernes, entre las 08:00 y las 16:00 horas.

En tanto, la "Carrera de Garzones" está programada para el mismo 16 de septiembre, a las 12:00 horas, en la Plaza Muñoz Gamero. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 11 de septiembre a través del sitio web oficial del municipio: www.puntaarenas.cl. Podrán participar trabajadores del rubro gastronómico, quienes deberán representar a un local y competir vistiendo su uniforme.

Sobre el concurso de "La Mejor Empanada", Javier Biskupovic, encargado de Eventos del municipio, explicó que cada participante deberá preparar y freír sus empanadas en el lugar, frente al público y al jurado, compuesto por tres miembros. Se solicitará un mínimo de ocho unidades por concursante. "El primer lugar se va a hacer acreedor de 500.000 pesos; el segundo lugar, a 350.000 pesos, y de ahí irá bajando hasta el quinto lugar, que recibirá 100.000 pesos. Así que esperamos que se entusiasmen y se motiven", indicó.

En relación a la "Carrera de Garzones", Elizabeth Mansilla, directora de Fomento Productivo y Turismo, comentó que los participantes deberán competir con una bandeja, una botella de vino y una copa. "El recorrido es de una cuadra, desde el punto de partida en el edificio de ENAP hasta el frontis del edificio de la alcaldía".

Finalmente, Samuel Levín, ganador de la Carrera de Garzones 2024, invitó a sus colegas a sumarse a esta iniciativa. "Participó todo el rubro: lo que es hotelería, restaurantes, bares. Entonces, es como una competencia bonita, una linda experiencia. Y bueno, invitar a todos nuevamente a que vengan a participar, porque se pasa increíble, se pasa bien. Es una actividad familiar, en la que todos los del rubro se unen también".

