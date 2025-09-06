Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

6 de septiembre de 2025

LA EDUCACIÓN PARVULARIA AVANZA CON 350 MILLONES DE INVERSIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA

Subsecretaría de Educación Parvularia. ​

WhatsApp Image 2025-09-03 at 11

Tras la alta participación en la convocaría, la Subsecretaría de Educación Parvularia dio a conocer los resultados de los 50 proyectos adjudicados del Fondo de Innovación de la Educación Parvularia, FIEP 2025. Se trata de una inversión de 350 millones, que permitirá hacer realidad iniciativas enfocadas en el nivel sala cuna, potenciando así la gestión curricular, promoviendo el juego y la ciudadanía desde la primera infancia. 

 

“Es una gran satisfacción ver el interés, calidad y variedad de los proyectos, que fueron elaborados por las propias comunidades educativas, quienes ahora tendrán el desafío de implementarlos garantizando ambientes para el aprendizaje que reconozcan las voces, intereses y necesidades de las niñas y niños. Desde la Subsecretaría valoramos estos proyectos porque enriquecerán los espacios para el ejercicio de la ciudadanía desde la primera infancia y fortalecer la formación continua de los equipos pedagógicos y el trabajo con la familia y las redes locales, favoreciendo aprendizajes situados y significativos, y la promoción del bienestar integral de las guaguas, niñas y niños”, indicó la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos.  

 

En su octava versión, FIEP centra su foco en la sala cuna como inicio de la trayectoria educativa, destacando el juego y la ciudadanía desde la sala cuna, a través de prácticas pedagógicas que promueven el respeto, la expresión y la participación de todas y todos. Para ello, cada proyecto recibe un financiamiento de $7.000.000. 

 

Durante sus ocho ediciones, FIEP ha abordado distintos focos, contribuyendo a promover la equidad en la primera infancia. Durante este período la inversión total ha alcanzado más de $2.950 millones, impactando en 598 comunidades del primer nivel educativo. 


secreducconveniomagallanes

SECREDUC FIRMÓ CONVENIO DE COLABORACIÓN EN CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN ESCOLAR CON LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Y LA CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

MAGALLANES ES PROTAGONISTA DEL “PROYECTO 4270”: IMÁGENES AÉREAS QUE RECORRERÁN EL MUNDO

Leer Más

La iniciativa fue recientemente premiada, entre más de 26 mil campañas globales, con un León de Oro en el Festival Internacional de Cannes 2025.


La iniciativa fue recientemente premiada, entre más de 26 mil campañas globales, con un León de Oro en el Festival Internacional de Cannes 2025.


Torres del Paine 2
nuestrospodcast
WhatsApp Image 2025-09-03 at 11

LA EDUCACIÓN PARVULARIA AVANZA CON 350 MILLONES DE INVERSIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
Torres del Paine 2

MAGALLANES ES PROTAGONISTA DEL “PROYECTO 4270”: IMÁGENES AÉREAS QUE RECORRERÁN EL MUNDO

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
centolla_2

PROCHILE: JAPÓN Y CHINA CONCENTRAN EXPORTACIONES DE ERIZO Y CENTOLLA MAGALLÁNICA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
javieramurales

NUEVO FONDEMA PARA MAGALLANES: DIPUTADA MORALES LLAMA A QUE INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO VERDE NO SEA SOLO PARA EXPORTACIÓN

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250