LA EDUCACIÓN PARVULARIA AVANZA CON 350 MILLONES DE INVERSIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA

Tras la alta participación en la convocaría, la Subsecretaría de Educación Parvularia dio a conocer los resultados de los 50 proyectos adjudicados del Fondo de Innovación de la Educación Parvularia, FIEP 2025. Se trata de una inversión de 350 millones, que permitirá hacer realidad iniciativas enfocadas en el nivel sala cuna, potenciando así la gestión curricular, promoviendo el juego y la ciudadanía desde la primera infancia.

“Es una gran satisfacción ver el interés, calidad y variedad de los proyectos, que fueron elaborados por las propias comunidades educativas, quienes ahora tendrán el desafío de implementarlos garantizando ambientes para el aprendizaje que reconozcan las voces, intereses y necesidades de las niñas y niños. Desde la Subsecretaría valoramos estos proyectos porque enriquecerán los espacios para el ejercicio de la ciudadanía desde la primera infancia y fortalecer la formación continua de los equipos pedagógicos y el trabajo con la familia y las redes locales, favoreciendo aprendizajes situados y significativos, y la promoción del bienestar integral de las guaguas, niñas y niños”, indicó la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos.

En su octava versión, FIEP centra su foco en la sala cuna como inicio de la trayectoria educativa, destacando el juego y la ciudadanía desde la sala cuna, a través de prácticas pedagógicas que promueven el respeto, la expresión y la participación de todas y todos. Para ello, cada proyecto recibe un financiamiento de $7.000.000.

Durante sus ocho ediciones, FIEP ha abordado distintos focos, contribuyendo a promover la equidad en la primera infancia. Durante este período la inversión total ha alcanzado más de $2.950 millones, impactando en 598 comunidades del primer nivel educativo.

