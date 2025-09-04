Punta Arenas,
4 de septiembre de 2025

DIPUTADO BIANCHI OFICIA AL MINISTRO DE JUSTICIA PARA REVERTIR EL CIERRE DE LA UNIDAD PSIQUIÁTRICA DE LA CÁRCEL DE PUNTA ARENAS

​Bianchi alertó también que el cierre de la unidad va a derivar en el colpaso de la enfermería del recinto y eventualmente en el Hospital Regional, lo que sería aun más grave.

​El diputado independiente, Carlos Bianchi, manifestó su apoyo a Gendarmería frente al inminente cierre de la Unidad Psiquiátrica Forense Hospitalaria Intrapenitenciaria del recinto penal.

Al respecto, Bianchi se reunirá con el Ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y al mismo tiempo oficiará a la autoridad para plantearle las consecuencias y efectos que puede tener esta decisión en la región.

"Apoyo totalmente la reclamación legítima que han hecho los funcionarios de gendarmería con respecto a la crisis que se va a generar producto del cierre de la unidad de psiquiatría en el recinto penitenciario de Punta Arenas. Estamos oficiando al Ministro de Justicia y vamos a hablar directamente con él porque aquí no sólo se trata de la situación de los reos con respecto al tratamiento que tienen ellos, se trata además de las condiciones laborales en las que podría quedar gendarmería".

Bianchi alertó también que el cierre de la unidad va a derivar en el colpaso de la enfermería del recinto y eventualmente en el Hospital Regional, lo que sería aun más grave "es un riesgo, esto podría provocar el colapso en el hospital de Punta Arenas y en la salud primaria, y esto obviamente le traería una complicación a la propia comunidad con la falta de especialistas y la falta de camas clínicas. Por lo tanto debemos respaldar este legítimo reclamo de gendarmería y desde el Congreso vamos a oficiar y hablar con el Ministro para poder revertir esta grave situación".

