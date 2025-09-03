3 de septiembre de 2025
OS7 MAGALLANES INCAUTA COCAÍNA Y DETIENE A TRES EXTRANJEROS EN PUNTA ARENAS
Tras un control vehicular, Carabineros logró intervenir dos domicilios vinculados al tráfico de drogas.
La tarde del lunes 1 de septiembre, un control vehicular de la Patrulla Mixta entre Carabineros y la Municipalidad de Punta Arenas permitió descubrir la presencia de drogas al interior de un automóvil. El hallazgo derivó en una investigación de OS7 Magallanes, que con autorización judicial intervino dos viviendas en la ciudad.
Como resultado, tres hombres de entre 22 y 26 años, de nacionalidad colombiana y en situación migratoria irregular, fueron detenidos. En el procedimiento se incautaron 421 gramos de clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo, un vehículo, teléfonos celulares, pesas digitales y elementos de dosificación.
