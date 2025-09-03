Punta Arenas,
3 de septiembre de 2025

OS7 MAGALLANES INCAUTA COCAÍNA Y DETIENE A TRES EXTRANJEROS EN PUNTA ARENAS

​Tras un control vehicular, Carabineros logró intervenir dos domicilios vinculados al tráfico de drogas.

evidenciacarabinerospuq

La tarde del lunes 1 de septiembre, un control vehicular de la Patrulla Mixta entre Carabineros y la Municipalidad de Punta Arenas permitió descubrir la presencia de drogas al interior de un automóvil. El hallazgo derivó en una investigación de OS7 Magallanes, que con autorización judicial intervino dos viviendas en la ciudad.

Como resultado, tres hombres de entre 22 y 26 años, de nacionalidad colombiana y en situación migratoria irregular, fueron detenidos. En el procedimiento se incautaron 421 gramos de clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo, un vehículo, teléfonos celulares, pesas digitales y elementos de dosificación.



COMENZÓ LA SEGUNDA VERSIÓN DE LA FERIA DE RECICLAJE ECO - PUQ 2025

OS7 MAGALLANES INCAUTA COCAÍNA Y DETIENE A TRES EXTRANJEROS EN PUNTA ARENAS

INICIA EL AUMENTO DE LA PGU PARA MÁS DE 3.300 PENSIONADOS/AS MAYORES DE 82 AÑOS EN MAGALLANES

INTERVENCIÓN ESCÉNICA "CARTOGRAFÍA DE UNA RESISTENCIA" SE PRESENTARÁ ESTE JUEVES EN EL ESTADIO FISCAL

A 109 AÑOS DEL RESCATE DEL "ENDURANCE": HOMENAJE DE LA ARMADA DE CHILE EN PUNTA ARENAS

INGRID CORTÉS COMPARTE EXPERIENCIA DEL EMPRENDIMIENTO "ARAÑITA DE LA PATAGONIA" EN LA FERIA ANTÁRTICA DE ISAES 2025

