Punta Arenas,
4 de septiembre de 2025

SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DANIELA QUINTANILLA ABORDÓ EN PUNTA ARENAS PERITAJES DEL PLAN NACIONAL DE BÚSQUEDA Y CONMEMORACIÓN DEL DÍA CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA

Buenos días región.

subsecretariaddhh

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla Mateff, entregó detalles sobre las diligencias que se desarrollan esta semana en Punta Arenas en el marco del Plan Nacional de Búsqueda. Estas acciones se vinculan al caso de Silvio Francisco Bettancourt, considerado por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) como el único detenido desaparecido en Magallanes.

La autoridad explicó que durante estos días se realizarán peritajes y diligencias judiciales en distintos puntos de la comuna, como parte del compromiso de avanzar en los procesos de verdad y memoria. En paralelo, sostuvo que su visita a la región contempla también reuniones con autoridades locales para coordinar el trabajo institucional en esta materia.

Asimismo, la subsecretaria adelantó que este jueves encabezará en Punta Arenas un acto de conmemoración del Día Internacional contra la Desaparición Forzada, instancia que busca recordar a las víctimas y reforzar el compromiso del Estado con la búsqueda de personas desaparecidas en dictadura.



diputadogendarmeria

DIPUTADO MATHESON "LA DESIDIA DE LAS AUTORIDADES DE SALUD PROVOCARÁ CAOS HOSPITALARIO EN UNIDAD DE PSIQUIATRÍA DEL HOSPITAL CLÍNICO DE PUNTA ARENAS"

Aguas Magallanes

MINISTRO PARDOW SE REÚNE CON GOBERNADORES DE MAGALLANES Y ANTOFAGASTA POR PROYECTO TRIBUTARIO DE HIDRÓGENO VERDE

Leer Más

​El ministro de Energía, Diego Pardow, dijo que “se definió un cronograma de trabajo claro para lo que resta de gobierno y vamos a tomar varias de las sugerencias que surgieron en el debate”.

​El ministro de Energía, Diego Pardow, dijo que "se definió un cronograma de trabajo claro para lo que resta de gobierno y vamos a tomar varias de las sugerencias que surgieron en el debate".

ministropardow
idealpuq

DESTACAN DIEZ AÑOS DE TRABAJO CIENTÍFICO DEL CENTRO IDEAL EN MAGALLANES

akoninek

CRISTÓBAL VALENZUELA PRESENTÓ EN POLAR COMUNICACIONES DETALLES DEL LIBRO ILUSTRADO “AKÓNINEK”

pgmvinculos

EXITOSA SESIÓN GRUPAL DEL PROGRAMA VÍNCULOS EN PORVENIR

logobn (1)
