SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DANIELA QUINTANILLA ABORDÓ EN PUNTA ARENAS PERITAJES DEL PLAN NACIONAL DE BÚSQUEDA Y CONMEMORACIÓN DEL DÍA CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla Mateff, entregó detalles sobre las diligencias que se desarrollan esta semana en Punta Arenas en el marco del Plan Nacional de Búsqueda. Estas acciones se vinculan al caso de Silvio Francisco Bettancourt, considerado por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) como el único detenido desaparecido en Magallanes.

La autoridad explicó que durante estos días se realizarán peritajes y diligencias judiciales en distintos puntos de la comuna, como parte del compromiso de avanzar en los procesos de verdad y memoria. En paralelo, sostuvo que su visita a la región contempla también reuniones con autoridades locales para coordinar el trabajo institucional en esta materia.

Asimismo, la subsecretaria adelantó que este jueves encabezará en Punta Arenas un acto de conmemoración del Día Internacional contra la Desaparición Forzada, instancia que busca recordar a las víctimas y reforzar el compromiso del Estado con la búsqueda de personas desaparecidas en dictadura.





