BÁRBARA HERNÁNDEZ CONQUISTA SU CUARTO RÉCORD GUINNESS CON EL NADO MÁS LARGO DE LA HISTORIA EN PUERTO NATALES

Es oficial. Bárbara Hernández es la mujer chilena con más Récord Guinness. Hoy la asociación internacional de los Record Guinness reconoció la última hazaña de la nadadora extrema en Puerto Natales. Se trata de la máxima distancia nadada por una mujer en el mundo en temperaturas bajo los 5º Clesius. La Sirena de Hielo lo logró este sábado 30 de agosto cuando nadó 3,84 kilómetros en el Canal Señoret en Puerto Natales, enfrentando la temperatura más baja registrada en este tipo de desafíos, con apenas 4,5 ºC en el agua y 0 ºC en el ambiente.





Sin traje de neopreno ni grasas aislantes, y fiel a su estilo de nadadora de aguas extremas, Bárbara completó la hazaña en 1 hora, 6 minutos y 15 segundos, superando en distancia y tiempo a la actual marca mundial femenina, establecida en Polonia en marzo pasado. Este nuevo desafío llega apenas un mes después de su histórico doble cruce del Canal de la Mancha, donde nadó más de 27 horas continuas.





El nado comenzó a las 09:44 de la mañana (Hora Magallanes 08:44 am). A los pocos minutos, la temperatura corporal de Bárbara comenzó a descender peligrosamente. Al salir del agua, presentó hipotermia con solo 31 ºC de temperatura, mientras que la sensación térmica durante la travesía fue de – 3º Celsius.





"Fue uno de los nados más duros de mi vida. No recuerdo la parte final por la hipotermia; sabía que si me detenía podía perder la conciencia. Pero no podía rendirme", expresó la Sirena de Hielo al concluir la prueba. Pese a la dureza del desafío, Bárbara agradeció el apoyo del equipo médico y logístico: "Lo logramos gracias a cada persona que estuvo en tierra, en el agua y alentando desde el inicio hasta el final. Este nado es de todos".



Bárbara Hernández posee tres récords Guinness por sus hazañas en aguas extremas. El primero lo hizo en 2022 en Cabo de Hornos por nadar la milla más rápida en 15 minutos y 3 segundos y la mayor distancia nadada en ese lugar: 5,5 kilómetros. El segundo y tercer récord mundial lo obtuvo en la Antártica en 2023 por el nado más largo en regiones polares y por ser la única mujer en completar 2.5 kilómetros. La temperatura del agua fue de apenas 2,23 °C y estuvo nadando durante 45 minutos y 30 segundos.

