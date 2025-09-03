PROYECTO "DIÁLOGOS AUSTRALES" IMPULSA ARCHIVO ORAL EN PUNTA ARENAS Y NUEVO PODCAST CON ENFOQUE SOCIAL

Noticias
MINISTRO PARDOW SE REÚNE CON GOBERNADORES DE MAGALLANES Y ANTOFAGASTA POR PROYECTO TRIBUTARIO DE HIDRÓGENO VERDE
El ministro de Energía, Diego Pardow, dijo que “se definió un cronograma de trabajo claro para lo que resta de gobierno y vamos a tomar varias de las sugerencias que surgieron en el debate”.
