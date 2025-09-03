PROYECTO "DIÁLOGOS AUSTRALES" IMPULSA ARCHIVO ORAL EN PUNTA ARENAS Y NUEVO PODCAST CON ENFOQUE SOCIAL

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Trabajador Social y Director de Diálogos Australes, Gastón Cárcamo Vargas, compartió con la comunidad detalles sobre los proyectos en desarrollo de la agrupación.

En la entrevista, Cárcamo destacó el lanzamiento del espacio “Diálogos Australes”, que próximamente estrenará el podcast “100 Años del Trabajo Social en Chile y Latinoamérica”. Al respecto, invitó a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa.

Asimismo, informó sobre el avance del Archivo Oral en Punta Arenas «Diálogos Australes», cuyo propósito principal es operacionalizar un Archivo Oral en la ciudad de Punta Arenas, articulando las materias de Memoria, Derechos Humanos, Historia Reciente y Salud Mental.

Cárcamo, quien es Magíster en Ciencias Humanas y gestor del proyecto, subrayó que la creación de este archivo busca resguardar relatos significativos para la comunidad y proyectarlos hacia nuevas generaciones, fortaleciendo así la construcción de memoria colectiva en la región.



