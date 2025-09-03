Punta Arenas,
3 de septiembre de 2025

PROYECTO "DIÁLOGOS AUSTRALES" IMPULSA ARCHIVO ORAL EN PUNTA ARENAS Y NUEVO PODCAST CON ENFOQUE SOCIAL

Buenos días región.

vocesaustrales

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Trabajador Social y Director de Diálogos Australes, Gastón Cárcamo Vargas, compartió con la comunidad detalles sobre los proyectos en desarrollo de la agrupación.

En la entrevista, Cárcamo destacó el lanzamiento del espacio “Diálogos Australes”, que próximamente estrenará el podcast “100 Años del Trabajo Social en Chile y Latinoamérica”. Al respecto, invitó a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa.

Asimismo, informó sobre el avance del Archivo Oral en Punta Arenas «Diálogos Australes», cuyo propósito principal es operacionalizar un Archivo Oral en la ciudad de Punta Arenas, articulando las materias de Memoria, Derechos Humanos, Historia Reciente y Salud Mental.

Cárcamo, quien es Magíster en Ciencias Humanas y gestor del proyecto, subrayó que la creación de este archivo busca resguardar relatos significativos para la comunidad y proyectarlos hacia nuevas generaciones, fortaleciendo así la construcción de memoria colectiva en la región.


CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL DEL SLEP MAGALLANES CONVOCA A SU TRADICIONAL CAMPEONATO DE CUECA INCLUSIVA

MINISTRO PARDOW SE REÚNE CON GOBERNADORES DE MAGALLANES Y ANTOFAGASTA POR PROYECTO TRIBUTARIO DE HIDRÓGENO VERDE

Leer Más

​El ministro de Energía, Diego Pardow, dijo que “se definió un cronograma de trabajo claro para lo que resta de gobierno y vamos a tomar varias de las sugerencias que surgieron en el debate”.

DESTACAN DIEZ AÑOS DE TRABAJO CIENTÍFICO DEL CENTRO IDEAL EN MAGALLANES

parejacuecamagallanes

PAREJA MAGALLÁNICA SE PREPARA PARA REPRESENTAR A LA REGIÓN EN EL NACIONAL DE CUECA EN LINARES

comision libertad condicional

JUEZ DE PUNTA ARENAS JAIME ÁLVAREZ ASTETE FUE NOMBRADO FISCAL JUDICIAL DE LA CORTE DE COYHAIQUE

