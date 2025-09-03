Punta Arenas,
3 de septiembre de 2025

SEREMI DE MEDIO AMBIENTE INVITA A POSTULAR AL XXIX FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN MAGALLANES

Buenos días región.

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, conducido por Cristofher C. Cortéz, el Seremi de Medio Ambiente de Magallanes, Enrique Rebolledo Toro, junto a Paula Martínez, encargada de Educación Ambiental, invitaron a la comunidad a participar del XXIX Concurso del Fondo de Protección Ambiental (FPA).

La autoridad regional destacó que este fondo constituye una oportunidad concreta para que las organizaciones ciudadanas sin fines de lucro puedan desarrollar iniciativas ambientales locales. El concurso permitirá que juntas de vecinos, clubes deportivos, centros de padres, fundaciones, organizaciones de adultos mayores, comunidades y asociaciones indígenas, centros culturales, entre otras, presenten proyectos que recibirán un financiamiento de hasta 6 millones de pesos para el año 2026.

Las líneas de postulación abarcan distintas áreas prioritarias como Ecotecnias Hídricas, Cambio Climático y Descontaminación Ambiental, Economía Circular y Gestión de Residuos, Valoración y Conservación de la Biodiversidad, Eficiencia Energética y Energías Renovables. Además, se recalcó que “todos los proyectos deben considerar aspectos de educación ambiental como un pilar transversal, con el objeto que sea la misma organización beneficiaria la que contribuya a la generación de una cultura ambiental en el entorno en que se encuentra inserta”.

El concurso cuenta con tres categorías específicas:




  • Proyectos para Pueblos Indígenas, dirigidos a comunidades y asociaciones reconocidas por CONADI.




  • Proyectos Ciudadanos, abiertos a personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro como juntas de vecinos, centros culturales, organizaciones juveniles, asociaciones gremiales, entre otras.




  • Proyectos para Establecimientos Educacionales, orientados exclusivamente a centros de padres, madres y apoderados/as.



Las postulaciones estarán abiertas hasta el 7 de octubre de 2025 a las 14:00 horas (Chile Continental). Quienes deseen más información pueden ingresar al sitio oficial https://fondos.mma.gob.cl/.



NUEVO FONDEMA PARA MAGALLANES: DIPUTADA MORALES LLAMA A QUE INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO VERDE NO SEA SOLO PARA EXPORTACIÓN

TRANSPORTISTAS INICIAN CARAVANA DE 3.200 KILÓMETROS PARA EXIGIR RUTA AUSTRAL

​La iniciativa busca entregar en La Moneda una carta firmada por autoridades de Magallanes, Aysén y Los Lagos, solicitando la habilitación definitiva de la Carretera Austral como corredor de abastecimiento.

SEGUNDA JORNADA REGIONAL DE CÁNCER REFUERZA LA COORDINACIÓN DE LA RED ONCOLÓGICA EN MAGALLANES CON FOCO EN EL CÁNCER DE MAMA

Consejero Regional Rodolfo Cardenas (3)

CONSEJERO CÁRDENAS ADVIERTE IMPACTO DE RECORTE PRESUPUESTARIO QUE ALCANZARÍA 1,9% EN MAGALLANES

kusanovicssm

SENADOR KUSANOVIC SE REÚNE CON DIRECTORA DEL SERVICIO DE SALUD MAGALLANES PARA ANALIZAR PRIORIDADES REGIONALES EN EL PRESUPUESTO DE 2026

alejandrogoickarmelic

ALEJANDRO GOIC KARMELIC ¡VIVE EN CRISTO!

logobn (1)