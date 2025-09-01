Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

1 de septiembre de 2025

SAG MAGALLANES Y MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS AVANZAN EN TRABAJO CONJUNTO POR LA PROBLEMÁTICA DE EQUINOS EN LA VÍA PÚBLICA

​La instancia fue valorada positivamente por las entidades participantes, destacando los resultados alcanzados y los acuerdos establecidos como un paso concreto hacia soluciones sostenibles.

Reunión SAG IM PUQ 1

En el marco de una reunión de trabajo sostenida entre el Servicio Agrícola y Ganadero de Magallanes y la Municipalidad de Punta Arenas, los equipos técnicos, jurídicos y directivos de ambas instituciones abordaron la situación de los equinos que circulan en la vía pública, instancia que posibilitó acercar posiciones y coordinar esfuerzos tendientes a enfrentar colaborativamente la situación.


El principal acuerdo logrado tras la reunión tiene relación con el escenario epidemiológico que enfrenta el país ante la presencia de Anemia Infecciosa Equina (AIE), enfermedad viral grave, que no tiene cura, vacuna, ni tratamiento, y que, si bien aún no está presente en Magallanes, recientemente presentó casos positivos en la vecina región de Aysén. En este sentido, SAG Magallanes, mediante resolución, establecerá la obligatoriedad de identificación de caballares mediante la instalación de microchip, gestión que fortalecerá las acciones de vigilancia y control que el Servicio lidera en materias de sanidad animal, y posibilitará reforzar el trabajo de identificación llevado a cabo por el municipio en el ámbito del registro y control de la propiedad de los animales. Esta medida preventiva que considera la toma de muestras de sangre para descartar la presencia de la enfermedad, refuerza el trabajo permanente que realizan los equipos en pos del resguardo de la condición sanitaria regional.


Una segunda acción contempla fiscalizaciones y visitas conjuntas a los predios identificados en el cordón periurbano de Punta Arenas, acción que consolidará la aplicación de la normativa vigente, tanto en materias de competencia propia del SAG, como es el cumplimiento de la Declaración de Existencia Animal (DEA) y el uso del Formulario de Movimiento Animal (FMA), y en lo relacionado a otros cuerpos legales como la correcta mantención de cercos y cierres perimetrales, entre otros.


El encuentro permitió relevar la necesidad de conformar una mesa de trabajo interinstitucional que agilice las acciones frente a la problemática de los caballares en la vía pública. Esta instancia busca articular la cooperación de los distintos organismos del Estado con competencia en la materia, de modo que cada institución aporte, desde sus atribuciones, a una solución integral. En este marco, tanto SAG como el municipio presentaron a la Seremi de Agricultura un listado de servicios que debieran integrar la mesa, los cuales serán convocados a participar de manera periódica en este espacio de coordinación.


Cabe señalar que la presencia de animales mayores en la vía pública constituye un fenómeno de larga data en Punta Arenas, que hasta ahora no ha encontrado una solución definitiva. No obstante, con las acciones propuestas y la coordinación interinstitucional que se está impulsando, se busca avanzar en medidas concretas que permitan disminuir progresivamente el libre deambular de estos animales en las calles de la ciudad.


El encuentro contó con la participación del subdirector de gestión técnica del SAG, Rodrigo Sotomayor, el jefe de la división de protección pecuaria Carlos Orellana y una representante de la unidad jurídica de SAG Central, quienes, además de respaldar la gestión realizada por la dirección regional de Magallanes, aportaron la experiencia adquirida en situaciones similares a nivel nacional y contribuyeron a actualizar la aplicación de la normativa, desde una perspectiva que permita resguardar tanto la sanidad animal como la seguridad ciudadana en la región.

TARJETA INTEGRACIÓN AUSTRAL (10)

EMPRESAS LOCALES ESTRENAN BENEFICIOS CON LA TARJETA INTEGRACIÓN AUSTRAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

SAG MAGALLANES Y MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS AVANZAN EN TRABAJO CONJUNTO POR LA PROBLEMÁTICA DE EQUINOS EN LA VÍA PÚBLICA

Leer Más

​La instancia fue valorada positivamente por las entidades participantes, destacando los resultados alcanzados y los acuerdos establecidos como un paso concreto hacia soluciones sostenibles.

​La instancia fue valorada positivamente por las entidades participantes, destacando los resultados alcanzados y los acuerdos establecidos como un paso concreto hacia soluciones sostenibles.

Reunión SAG IM PUQ 1
nuestrospodcast
cvtnatales

GOBIERNO DA INICIO A PROYECTO DE CONSERVACIÓN AL CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS I EN PUERTO NATALES

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
misionantartica

VETERANO DEL EJÉRCITO DONA VALIOSO ARCHIVO SOBRE MISIÓN ANTÁRTICA DE 1958-1959

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
ccifuentes0109

“FACILITEMOS LA INVERSIÓN”: CESAR CIFUENTES INSISTE EN CONDICIONES MÁS FLEXIBLES PARA EL DESARROLLO DEL H2V Y LEY DE FOMENTO PARA LA INDUSTRIA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
IMG_3207-min

FRANCISCO BERGUÑO: “LA POLÍTICA ANTÁRTICA NACIONAL ACTUAL ES NUEVA, PERO TIENDO A PENSAR QUE VAMOS A TENER QUE INTRODUCIR ALGUNOS AJUSTES DE AQUÍ A ALGUNOS AÑOS MÁS”

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)