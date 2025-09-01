SAG MAGALLANES Y MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS AVANZAN EN TRABAJO CONJUNTO POR LA PROBLEMÁTICA DE EQUINOS EN LA VÍA PÚBLICA

En el marco de una reunión de trabajo sostenida entre el Servicio Agrícola y Ganadero de Magallanes y la Municipalidad de Punta Arenas, los equipos técnicos, jurídicos y directivos de ambas instituciones abordaron la situación de los equinos que circulan en la vía pública, instancia que posibilitó acercar posiciones y coordinar esfuerzos tendientes a enfrentar colaborativamente la situación.

El principal acuerdo logrado tras la reunión tiene relación con el escenario epidemiológico que enfrenta el país ante la presencia de Anemia Infecciosa Equina (AIE), enfermedad viral grave, que no tiene cura, vacuna, ni tratamiento, y que, si bien aún no está presente en Magallanes, recientemente presentó casos positivos en la vecina región de Aysén. En este sentido, SAG Magallanes, mediante resolución, establecerá la obligatoriedad de identificación de caballares mediante la instalación de microchip, gestión que fortalecerá las acciones de vigilancia y control que el Servicio lidera en materias de sanidad animal, y posibilitará reforzar el trabajo de identificación llevado a cabo por el municipio en el ámbito del registro y control de la propiedad de los animales. Esta medida preventiva que considera la toma de muestras de sangre para descartar la presencia de la enfermedad, refuerza el trabajo permanente que realizan los equipos en pos del resguardo de la condición sanitaria regional.

Una segunda acción contempla fiscalizaciones y visitas conjuntas a los predios identificados en el cordón periurbano de Punta Arenas, acción que consolidará la aplicación de la normativa vigente, tanto en materias de competencia propia del SAG, como es el cumplimiento de la Declaración de Existencia Animal (DEA) y el uso del Formulario de Movimiento Animal (FMA), y en lo relacionado a otros cuerpos legales como la correcta mantención de cercos y cierres perimetrales, entre otros.

El encuentro permitió relevar la necesidad de conformar una mesa de trabajo interinstitucional que agilice las acciones frente a la problemática de los caballares en la vía pública. Esta instancia busca articular la cooperación de los distintos organismos del Estado con competencia en la materia, de modo que cada institución aporte, desde sus atribuciones, a una solución integral. En este marco, tanto SAG como el municipio presentaron a la Seremi de Agricultura un listado de servicios que debieran integrar la mesa, los cuales serán convocados a participar de manera periódica en este espacio de coordinación.

Cabe señalar que la presencia de animales mayores en la vía pública constituye un fenómeno de larga data en Punta Arenas, que hasta ahora no ha encontrado una solución definitiva. No obstante, con las acciones propuestas y la coordinación interinstitucional que se está impulsando, se busca avanzar en medidas concretas que permitan disminuir progresivamente el libre deambular de estos animales en las calles de la ciudad.

El encuentro contó con la participación del subdirector de gestión técnica del SAG, Rodrigo Sotomayor, el jefe de la división de protección pecuaria Carlos Orellana y una representante de la unidad jurídica de SAG Central, quienes, además de respaldar la gestión realizada por la dirección regional de Magallanes, aportaron la experiencia adquirida en situaciones similares a nivel nacional y contribuyeron a actualizar la aplicación de la normativa, desde una perspectiva que permita resguardar tanto la sanidad animal como la seguridad ciudadana en la región.