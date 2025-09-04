Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

4 de septiembre de 2025

DIPUTADO MATHESON "LA DESIDIA DE LAS AUTORIDADES DE SALUD PROVOCARÁ CAOS HOSPITALARIO EN UNIDAD DE PSIQUIATRÍA DEL HOSPITAL CLÍNICO DE PUNTA ARENAS"

​A su vez el legislador anunció que de mantenerse la determinación del Servicio de Salud con respecto a terminar el convenio con Gendarmería no descarta iniciar alguna acción judicial en contra de la directora del Servicio, la Seremi de Salud y el Seremi de Justicia".

diputadogendarmeria

Su completa "indignación", manifestó el diputado Christian Matheson, luego de  conocer a través de los medios de prensa y las dirigencias de las tres Asociaciones de Funcionarios de Gendarmería, que en diciembre próximo se cerrará la unidad psiquiátrica de la cárcel de Punta Arenas poniendo término a un convenio que existe desde el año 2003 y que fuera renovado en el año 2023, esto por una supuesta falta de recursos del Ministerio de Salud, lo que calificó de "extremadamente preocupante y de una falta total de criterio por parte de las autoridades de Salud del actual gobierno". El Convenio permite la atención de internos del recinto penitenciario, dentro de la cárcel en una Unidad para reclusos con problemas psiquiátricos graves.

 

Para el legislador, el cierre de la unidad "tendrá efectos muy negativos para los vecinos de Punta Arenas que por alguna patología necesiten ser hospitalizados en la unidad psiquiátrica del Hospital Clínico de Punta Arenas, unidad que ya es deficitaria", agregando que "los reos que hoy cumplen hospitalización psiquiátrica en el recinto carcelario, con la determinación adoptada ´por las autoridades de Salud, tendrán que ser trasladados al Hospital Clínico y ocuparan camas que hoy están destinadas a los vecinos de punta arenas, aumentando el déficit de camas destinadas a psiquiatría. Por otra parte 10 gendarmes deberán permanecer en el recinto hospitalario en forma permanente al resguardo de los reos hospitalizados, lo que afectará el funcionamiento de la cárcel al reducir la dotación de gendarmes ejerciendo en ella"

 

"Actualmente existen 14 camas en psiquiatría adultos en el Hospital Clínico y existen 22 hospitalizados, lo que da cuenta del déficit de camas, cosa que se agravará al tener que hospitalizar a quienes están en la Unidad Psiquiátrica de la Cárcel", agregando que " esto no es todo sino que también postergará la atención de nuestros vecinos que concurren al Cosam de Punta Arenas en forma diaria, porque los aproximadamente 90 pacientes psiquiátricos que existen en el recinto penitenciario y que hoy son atendidos en la cárcel, deberán ser trasladados y atendidos en forma prioritaria en el Centro de Salud Ambulatoria de Salud Mental", lo que también constituirá un peligro para los funcionarios de gendarmería y los vecinos, si existiera un posible rescate violento por parte de bandas delictuales"

 

 

Por ello, de continuar en curso el cierre de la Unidad Psiquiátrica del centro penitenciario, Matheson no descarta iniciar alguna acción judicial en contra de la Dirección del Servicio de Salud, la Seremi de Salud y el Seremi de Justicia, por cuanto se estará afectando gravemente la atención de salud de los vecinos en el sistema de salud pública. Matheson concluyó "hago un llamado al diálogo de todos los involucrados, para llegar a acuerdos que permitan la continuidad de la Unidad Psiquiátrica del Centro Penitenciario, porque el cerrarla sólo agravará las problemáticas que existen en la Salud Regional, perjudicando a nuestros vecinos y si además existiera algún hecho grave durante el traslado de los reclusos, incluso con personas lesionadas, los únicos responsables y cómplices serán quienes tomaron la decisión equivocada del cierre de dicha Unidad en el recinto carcelario".


fpammamagallanes

SEREMI DE MEDIO AMBIENTE INVITA A POSTULAR AL XXIX FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

TRANSPORTISTAS INICIAN CARAVANA DE 3.200 KILÓMETROS PARA EXIGIR RUTA AUSTRAL

Leer Más

​La iniciativa busca entregar en La Moneda una carta firmada por autoridades de Magallanes, Aysén y Los Lagos, solicitando la habilitación definitiva de la Carretera Austral como corredor de abastecimiento.

​La iniciativa busca entregar en La Moneda una carta firmada por autoridades de Magallanes, Aysén y Los Lagos, solicitando la habilitación definitiva de la Carretera Austral como corredor de abastecimiento.

UNIENDO CHILE X CHILE (4)
nuestrospodcast
jornadacancer

SEGUNDA JORNADA REGIONAL DE CÁNCER REFUERZA LA COORDINACIÓN DE LA RED ONCOLÓGICA EN MAGALLANES CON FOCO EN EL CÁNCER DE MAMA

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
Consejero Regional Rodolfo Cardenas (3)

CONSEJERO CÁRDENAS ADVIERTE IMPACTO DE RECORTE PRESUPUESTARIO QUE ALCANZARÍA 1,9% EN MAGALLANES

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
kusanovicssm

SENADOR KUSANOVIC SE REÚNE CON DIRECTORA DEL SERVICIO DE SALUD MAGALLANES PARA ANALIZAR PRIORIDADES REGIONALES EN EL PRESUPUESTO DE 2026

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
alejandrogoickarmelic

ALEJANDRO GOIC KARMELIC ¡VIVE EN CRISTO!

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250