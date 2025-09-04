DIPUTADO MATHESON "LA DESIDIA DE LAS AUTORIDADES DE SALUD PROVOCARÁ CAOS HOSPITALARIO EN UNIDAD DE PSIQUIATRÍA DEL HOSPITAL CLÍNICO DE PUNTA ARENAS"

Su completa "indignación", manifestó el diputado Christian Matheson, luego de conocer a través de los medios de prensa y las dirigencias de las tres Asociaciones de Funcionarios de Gendarmería, que en diciembre próximo se cerrará la unidad psiquiátrica de la cárcel de Punta Arenas poniendo término a un convenio que existe desde el año 2003 y que fuera renovado en el año 2023, esto por una supuesta falta de recursos del Ministerio de Salud, lo que calificó de "extremadamente preocupante y de una falta total de criterio por parte de las autoridades de Salud del actual gobierno". El Convenio permite la atención de internos del recinto penitenciario, dentro de la cárcel en una Unidad para reclusos con problemas psiquiátricos graves.

Para el legislador, el cierre de la unidad "tendrá efectos muy negativos para los vecinos de Punta Arenas que por alguna patología necesiten ser hospitalizados en la unidad psiquiátrica del Hospital Clínico de Punta Arenas, unidad que ya es deficitaria", agregando que "los reos que hoy cumplen hospitalización psiquiátrica en el recinto carcelario, con la determinación adoptada ´por las autoridades de Salud, tendrán que ser trasladados al Hospital Clínico y ocuparan camas que hoy están destinadas a los vecinos de punta arenas, aumentando el déficit de camas destinadas a psiquiatría. Por otra parte 10 gendarmes deberán permanecer en el recinto hospitalario en forma permanente al resguardo de los reos hospitalizados, lo que afectará el funcionamiento de la cárcel al reducir la dotación de gendarmes ejerciendo en ella"

"Actualmente existen 14 camas en psiquiatría adultos en el Hospital Clínico y existen 22 hospitalizados, lo que da cuenta del déficit de camas, cosa que se agravará al tener que hospitalizar a quienes están en la Unidad Psiquiátrica de la Cárcel", agregando que " esto no es todo sino que también postergará la atención de nuestros vecinos que concurren al Cosam de Punta Arenas en forma diaria, porque los aproximadamente 90 pacientes psiquiátricos que existen en el recinto penitenciario y que hoy son atendidos en la cárcel, deberán ser trasladados y atendidos en forma prioritaria en el Centro de Salud Ambulatoria de Salud Mental", lo que también constituirá un peligro para los funcionarios de gendarmería y los vecinos, si existiera un posible rescate violento por parte de bandas delictuales"

Por ello, de continuar en curso el cierre de la Unidad Psiquiátrica del centro penitenciario, Matheson no descarta iniciar alguna acción judicial en contra de la Dirección del Servicio de Salud, la Seremi de Salud y el Seremi de Justicia, por cuanto se estará afectando gravemente la atención de salud de los vecinos en el sistema de salud pública. Matheson concluyó "hago un llamado al diálogo de todos los involucrados, para llegar a acuerdos que permitan la continuidad de la Unidad Psiquiátrica del Centro Penitenciario, porque el cerrarla sólo agravará las problemáticas que existen en la Salud Regional, perjudicando a nuestros vecinos y si además existiera algún hecho grave durante el traslado de los reclusos, incluso con personas lesionadas, los únicos responsables y cómplices serán quienes tomaron la decisión equivocada del cierre de dicha Unidad en el recinto carcelario".

