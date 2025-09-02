FACH EXPONE PROYECCIONES DE OBRAS EN MAGALLANES E INVITA A EMPRESAS A SUMARSE A FUTUROS PROYECTOS

​El Jefe de la División de Infraestructura de la Fuerza Aérea de Chile, Coronel de Aviación (AD) Paulo Arellano, realizó una exposición en la oficina regional de la Cámara Chilena de la Construcción, invitando a las empresas constructoras a inscribirse en el Registro General de Contratistas de las Fuerzas Armadas.





En dependencias de la Cámara Chilena de la Construcción en la Región de Magallanes, el Jefe de la División de Infraestructura de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), Coronel de Aviación (AD) Paulo Arellano, presentó a las empresas constructoras de la zona austral las principales proyecciones de la institución en materia de obras en el extremo sur del país.



Durante su exposición, el Coronel Arellano detalló la cartera de proyectos que comenzarán a ejecutarse y licitarse a partir del año 2026. Asimismo, se abordó la habilitación de modernas dependencias de acceso a la Base Aérea Chabunco, junto con trabajos en otras instalaciones de la IVª Brigada Aérea, tales como el mantenimiento y recuperación del Casino de Oficiales ubicado en Avenida Colón, el Casino de Suboficiales de Bahía Catalina y el pabellón de dormitorios para el Personal del Cuadro Permanente en Bahía Catalina.



Registro General de Contratistas de las Fuerzas Armadas



En la instancia, la autoridad de la FACH invitó a las empresas de la región a inscribirse en el Registro General de Contratistas de las Fuerzas Armadas, mecanismo que regula la participación en licitaciones de obras y estudios relacionados con la construcción institucional.



“Es muy importante para nosotros que las empresas regionales puedan participar en las obras de la Fuerza Aérea. Por eso les dimos a conocer cómo pueden incorporarse al Registro de Contratistas de las Fuerzas Armadas, para así darle un sello regional a cada una de nuestras obras. Los beneficios son claros: quienes se inscriban podrán acceder a una gran cantidad de proyectos que realizaremos en Magallanes, fortaleciendo así la alianza entre las empresas privadas y la Fuerza Aérea”, destacó el Coronel de Aviación (AD) Paulo Arellano.



Por su parte, el presidente del Comité de Infraestructura de la Cámara Chilena de la Construcción Magallanes, Manuel Castañeda, valoró la instancia y agradeció la presencia de la FACH: “Lo realizado en esta oportunidad es importante y marca un hito, porque me parece una gran oportunidad que la Fuerza Aérea venga a Magallanes a incentivar la participación de empresas regionales en este registro. Existe un alto potencial local, tanto en contratistas como en inspecciones, y por eso considero fundamental concretar este tipo de alianzas estratégicas que permiten a nuestros socios participar de manera directa”.



Digitalización

Las empresas interesadas en inscribirse en el Registro General de Contratistas de las Fuerzas Armadas pueden hacerlo a través del sitio web www.fach.mil.cl , donde se encuentran todas las instrucciones. Un aspecto relevante es que todos los procesos se realizan de forma digital, y tras la validación correspondiente, las empresas quedan habilitadas para participar en las licitaciones de todas las ramas de las Fuerzas Armadas.



