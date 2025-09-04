Punta Arenas,
4 de septiembre de 2025

SUBOFICIALES MAYORES EN RETIRO VISITAN LA ZONA MAGALLANES

​Recordando su egreso de la antigua Escuela de Formación Grupo Punta Arenas

​Una emotiva visita realizaron, a la Zona de Magallanes y la Antártica Chilena un grupo de Suboficiales Mayores en retiro de Carabineros de Chile, pertenecientes a la promoción 1985 – 1986 de egresados de la extinta Escuela de Formación Grupo Punta Arenas, la cual cerró sus puertas a inicios de la década de los 90’. Los ex funcionarios, los cuales algunos se mantuvieron viviendo en la región, mientras otros viajaron especialmente para la ocasión, visitaron distintas dependencias y unidades policiales, además de participar de una eucaristía en honor a aquellos que ya trascendieron al plano espiritual y un significativo encuentro de camaradería, rememorando sus primeros pasos en la institución.



Este reencuentro no solo estuvo marcado por la nostalgia, sino también por la esperanza y proyección de futuro, ya que coincide con una noticia que es muy esperada por la comunidad magallánica, que es la construcción de la nueva Escuela de Formación de Carabineros Grupo Punta Arenas, iniciativa que permitirá a las nuevas generaciones volver a recibir instrucción policial en esta región austral después de casi 40 años, retomando así una tradición que dejó una huella imborrable en la región de Magallanes y la Antártica Chilena, lo que además, tendrá el beneficio de poder contar con un número importante más de Carabineros en las calles, ocupados de la seguridad y el resguardo de los vecinos.



En este contexto, la visita de los Suboficiales Mayores en retiro de la promoción 1985 – 1986 cobra un valor simbólico, unir el pasado y futuro en torno al compromiso de servicio, la disciplina y vocación que ha caracterizado, en estos casi 100 años de historia, a Carabineros de Chile. Es en este sentido que la futura Escuela de Formación Grupo Punta Arenas honrará precisamente esa herencia, ofreciendo a jóvenes de la región la posibilidad de formarse sin tener que desplazarse a otras zonas del país, fortaleciendo además, el vínculo entre la institución y la comunidad magallánica.



El suboficial Mayor en retiro de Carabineros de Chile Javier Pérez Olate se mostró muy emocionado por esta actividad, por el recibimiento y por testimoniar que el legado institucional sigue vigente a pesar de los años: “Fue muy especial, junto a mis camaradas de armas quedamos muy felices, muchos de ellos hace 40 años que no volvían a Punta Arenas, por eso quisimos con esta actividad testimoniar el cariño que aún tenemos con Carabineros, además de brindarles todo el apoyo y la colaboración que en algún momento nos puedan solicitar, así también incentivar a la juventud a que postulen a la institución, más con la futura Escuela de Formación que se va a implementar acá en la región. Así que, agradecer el recibimiento de la Zona de Carabineros de Magallanes por el recibimiento y por acompañarnos en estos días, lo que demuestra que nuestro legado es reconocido por la jefatura, lo que nos pone doblemente contentos”.

OS7 MAGALLANES INCAUTA COCAÍNA Y DETIENE A TRES EXTRANJEROS EN PUNTA ARENAS

TRANSPORTISTAS INICIAN CARAVANA DE 3.200 KILÓMETROS PARA EXIGIR RUTA AUSTRAL

​La iniciativa busca entregar en La Moneda una carta firmada por autoridades de Magallanes, Aysén y Los Lagos, solicitando la habilitación definitiva de la Carretera Austral como corredor de abastecimiento.

​La iniciativa busca entregar en La Moneda una carta firmada por autoridades de Magallanes, Aysén y Los Lagos, solicitando la habilitación definitiva de la Carretera Austral como corredor de abastecimiento.

nuestrospodcast
SEGUNDA JORNADA REGIONAL DE CÁNCER REFUERZA LA COORDINACIÓN DE LA RED ONCOLÓGICA EN MAGALLANES CON FOCO EN EL CÁNCER DE MAMA

SERNAC, SEC Y SEREMI DE SALUD DESARROLLAN FISCALIZACIÓN CONJUNTA A CENTROS ESTÉTICOS EN PUNTA ARENAS

ALCALDES DE TIERRA DEL FUEGO AVANZAN EN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA

TURISMO BINACIONAL: TABSA OFRECERÁ DESCUENTOS EN VIAJES A PINGÜINERAS ISLA MAGDALENA CON LA NUEVA TARJETA DE INTEGRACIÓN AUSTRAL

