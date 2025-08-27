Punta Arenas,
27 de agosto de 2025

TRES HOMBRES RESULTAN HERIDOS TRAS VIOLENTO ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN MARTÍNEZ DE ALDUNATE

​El vehículo impactó un poste de alumbrado público y terminó volcado. La SIAT investiga las causas.

accidentepuqvolcamiento

​Un grave accidente de tránsito se registró cerca de las 21 horas de este martes en la calle Martínez de Aldunate, a la altura del N°3014.

De acuerdo con información preliminar, el conductor de un vehículo particular perdió el control por causas que se investigan, impactando contra un poste de alumbrado público y volcando posteriormente.

En el automóvil viajaban tres hombres adultos, quienes resultaron con lesiones de carácter grave, aunque sin riesgo vital. Los heridos fueron atendidos en el lugar por Bomberos y personal del SAMU, siendo trasladados de urgencia al Hospital Regional, donde permanecerán en observación durante la noche.

Por instrucción del Ministerio Público, personal de la SIAT de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias de este hecho.

