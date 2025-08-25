MODELO DE INTEGRACIÓN CARABINEROS COMUNIDAD UN COMPROMISO PERMANENTE CON LAS POSTULACIONES

​El Suboficial Mayor Nano Muñoz – Encargado de la oficina del modelo de integración carabineros comunidad (MICC) de la primera comisaría de punta arenas, informó que han incrementado durante este año, las gestiones de apoyo al proceso de reclutamiento y selección del departamento P6, y por extensión el trabajo conjunto con la oficina de postulaciones de Magallanes.



“Estamos muy entusiasmados con este trabajo integral, que nos permite tener un mayor acercamiento con los jóvenes en edad de postulación, gracias al apoyo de los distintos establecimientos educacionales de la región, sus rectores y/o equipos docentes”.



Las ferias de educación son una instancia propicia para compartir con los estudiantes de enseñanza media, las virtudes del proceso de postulación online a través de postulaciones.carabineros.cl, sus características, alcances y virtudes; no sólo para la Escuela de Formación de Carabineros de Chile – Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro, y sus respectivos grupos de formación a lo largo de nuestro territorio nacional; sino también, para otros escalafones del tipo logístico y contratación de personal civil.



Por otra parte, la cobertura en acciones comunicacionales, stands, ferias, salidas a terreno, entre otras gestiones, permiten incrementar el número de interesados (as), para conocer más sobre la carrera funcionaria. Por estos días, hemos contado con el apoyo adicional, del testimonio de dos carabineros alumnos que se encuentran realizando su práctica profesional, y que tienen residencia familiar en nuestra zona, cobrando mayor pertenencia sus experiencias entre la juventud magallánica que ha podido interactuar con ellos.



Por medio del portal postulaciones.carabineros.cl, podrán encontrar una basta y detallada información sobre distintas instancias de admisión. Adicionalmente, señaló el Suboficial Mayor Muñoz, pueden realizar consultas presenciales, de lunes a viernes en horario de oficina, en las dependencias de postulaciones ubicadas en Calle Roca 924 de la ciudad Punta Arenas.









