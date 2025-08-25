Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

25 de agosto de 2025

MODELO DE INTEGRACIÓN CARABINEROS COMUNIDAD UN COMPROMISO PERMANENTE CON LAS POSTULACIONES

​Difusión Postulaciones Online

carabinerosferia

​El Suboficial Mayor Nano Muñoz – Encargado de la oficina del modelo de integración carabineros comunidad (MICC) de la primera comisaría de punta arenas, informó que han incrementado durante este año, las gestiones de apoyo al proceso de reclutamiento y selección del departamento P6, y por extensión el trabajo conjunto con la oficina de postulaciones de Magallanes.

 
“Estamos muy entusiasmados con este trabajo integral, que nos permite tener un mayor acercamiento con los jóvenes en edad de postulación, gracias al apoyo de los distintos establecimientos educacionales de la región, sus rectores y/o equipos docentes”.

 
Las ferias de educación son una instancia propicia para compartir con los estudiantes de enseñanza media, las virtudes del proceso de postulación online a través de postulaciones.carabineros.cl, sus características, alcances y virtudes; no sólo para la Escuela de Formación de Carabineros de Chile – Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro, y sus respectivos grupos de formación a lo largo de nuestro territorio nacional; sino también, para otros escalafones del tipo logístico y contratación de personal civil.

 
Por otra parte, la cobertura en acciones comunicacionales, stands, ferias, salidas a terreno, entre otras gestiones, permiten incrementar el número de interesados (as), para conocer más sobre la carrera funcionaria. Por estos días, hemos contado con el apoyo adicional, del testimonio de dos carabineros alumnos que se encuentran realizando su práctica profesional, y que tienen residencia familiar en nuestra zona, cobrando mayor pertenencia sus experiencias entre la juventud magallánica que ha podido interactuar con ellos.

 
Por medio del portal postulaciones.carabineros.cl, podrán encontrar una basta y detallada información sobre distintas instancias de admisión. Adicionalmente, señaló el Suboficial Mayor Muñoz, pueden realizar consultas presenciales, de lunes a viernes en horario de oficina, en las dependencias de postulaciones ubicadas en Calle Roca 924 de la ciudad Punta Arenas.




tallerpresproyectos3

DIRIGENTES DE LOS SISTEMAS SANITARIOS RURALES DE LA PROVINCIA DE MAGALLANES RECIBEN TALLER SOBRE POSTULACIÓN A PROYECTOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

ENCUESTA CADEM: KAST LIDERA CON 28% EN PRIMERA VUELTA Y AVENTAJARÍA A JARA POR 13 PUNTOS EN BALOTAJE

Leer Más

​El sondeo de la cuarta semana de agosto muestra al candidato republicano como favorito presidencial, mientras las propuestas sobre migración ilegal y crimen organizado destacan como las más valoradas por la ciudadanía.

​El sondeo de la cuarta semana de agosto muestra al candidato republicano como favorito presidencial, mientras las propuestas sobre migración ilegal y crimen organizado destacan como las más valoradas por la ciudadanía.

kastjara
nuestrospodcast
embaustralia

EMBAJADOR DE AUSTRALIA EN CHILE SE REÚNE CON COALICIÓN DE JÓVENES ANTÁRTICOS DE PUNTA ARENAS

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
criteriaencuesta

REACOMODO ELECTORAL: KAST PRIMERO, JARA SEGUNDA Y MATTHEI TERCERA, SEGÚN CRITERIA

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
5d844b13-9142-4e56-b015-67f8a03765bf

SUBDERE LANZA CONSULTA PARA ACTUALIZAR EL REGLAMENTO DE LA LEY CHOLITO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
antarticaejercito

EJÉRCITO CONFIRMA NORMALIDAD EN BASES ANTÁRTICAS LUEGO DE SISMO 7,6 Y CANCELACIÓN DE ALARMA DE TSUNAMI

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909