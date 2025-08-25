Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

25 de agosto de 2025

SERNAMEG Y FISCALÍA DE MAGALLANES CAPACITAN A CARABINEROS EN PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO

​La jornada, realizada en dependencias de la Primera Comisaría de Punta Arenas, se enmarca en los compromisos del Plan Comunal de Seguridad Pública y en el trabajo del Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF), dando cumplimiento al mandato de la Ley 21.675 en materia de prevención.

Capacitación 2

​En el marco del plan de acción de la Ley Integral 21.675, que mandata a los organismos competentes a fortalecer la prevención y actualización de conocimientos en materia de violencias contra las mujeres, y en coordinación con el Circuito Intersectorial de Femicidios, este jueves se realizó una jornada de capacitación impartida por SernamEG Magallanes junto a la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit) de la Fiscalía Regional en dependencias de la Primera Comisaría de Punta Arenas.

 
La dirección regional del SernamEG Magallanes junto a la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit) de la Fiscalía Regional realizaron una jornada de capacitación a Carabineros y Carabineras, en el marco del plan de acción de la Ley Integral 21.675, que mandata a los organismos competentes a fortalecer la prevención y actualización de conocimientos en materia de violencias contra las mujeres, y en coordinación con el Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF).

 
La actividad, comprometida además dentro del Plan Comunal de Seguridad Pública, reunió a funcionarias y funcionarios de Carabineros y contó con la participación de la SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando, la directora regional del SernamEG, Pamela Leiva Burgos, los abogados del Servicio Luna Rojas Roa y José Pablo Díaz, y la jefa de la Uravit, María Cecilia Valdebenito.

 
La actividad realizada en dependencias de la Primera Comisaría de Punta Arenas y comprometida además dentro del Plan Comunal de Seguridad Pública, reunió a funcionarias y funcionarios de Carabineros y contó con la participación de la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando, la directora regional del SernamEG, Pamela Leiva Burgos, los abogados del Servicio Luna Rojas Roa y José Pablo Díaz y la jefa de la Uravit, María Cecilia Valdebenito.

Durante la jornada se abordaron los procedimientos de primera acogida de denuncias y el rol de Carabineros como primer eslabón en la red intersectorial. “Las policías en muchos casos son el primer contacto de las sobrevivientes de violencia con la institucionalidad. Por eso, resulta esencial que comprendan la fenomenología y el comportamiento de las víctimas afectadas por estos delitos, de manera de otorgarles un acompañamiento cuidadoso y efectivo, y en definitiva una mejor protección”, detalló la directora regional de SernamEG en Magallanes, Pamela Leiva Burgos.

 
El encuentro incluyó, además, la explicación del trabajo que realiza la Fiscalía una vez que se derivan los casos. Al respecto, la jefa de la Uravit, María Cecilia Valdebenito señaló: “las primeras diligencias de investigación que efectúa Carabineros nos sirven para tener claridad en la categorización del riesgo y entregar medidas oportunas y pertinentes de protección y apoyo a víctimas de este tipo de delito”.

 
En esa línea, la jefa de Uravit destacó que la Fiscalía cuenta con herramientas específicas para resguardar a las personas afectadas, como prestaciones económicas en casos complejos, reforzamientos de seguridad en los domicilios -instalación de cierres perimetrales, cambio de chapas o reparación de accesos dañados- y apoyo psicológico y psiquiátrico inicial. “Todo esto nos permite dar una respuesta concreta mientras las víctimas acceden a la red reparatoria, como el Centro de Atención Especializado en Violencia de Género del SernamEG”, subrayó Valdebenito.

 
La seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando, subrayó que esta capacitación responde al mandato legal de la Ley 21.675: “Es un avance normativo significativo y exige que todas las instituciones actualicen sus conocimientos. Por ello, destacamos esta instancia que refleja el compromiso de nuestro Ministerio de llevar la prevención y la protección a cada espacio donde se atienden denuncias de violencia de género”.

 
Finalmente, desde Carabineros, el Teniente de la Comisaría de Punta Arenas Héctor Yáñez Ugarte valoró la instancia señalando que estas jornadas se efectúan de manera continua para que el funcionariado se actualice de la normativa vigente: “Agradecemos la oportunidad de que organismos especializados puedan venir a profundizar en mayor detalle sobre lo que nosotros realizamos día a día, porque este es un trabajo en conjunto para apoyar y proteger a las víctimas”.

jornada autismo4

SEREMI Y SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES IMPULSAN FORMACIÓN EN TEA CON APORTE DE LA COMUNA DE LA FLORIDA, LÍDER EN EL PAÍS EN ESTA TEMATICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

OBISPADO DE PUNTA ARENAS Y CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR RENUEVAN CONVENIO EN APOYO A LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES

Leer Más

​El acuerdo contempla una serie de acciones conjuntas orientadas a fortalecer la campaña, entre ellas la distribución de alcancías, colectas especiales en comunidades pastorales y actividades de sensibilización en colegios y parroquias.

​El acuerdo contempla una serie de acciones conjuntas orientadas a fortalecer la campaña, entre ellas la distribución de alcancías, colectas especiales en comunidades pastorales y actividades de sensibilización en colegios y parroquias.

foto obispado1
nuestrospodcast
jornada autismo4

SEREMI Y SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES IMPULSAN FORMACIÓN EN TEA CON APORTE DE LA COMUNA DE LA FLORIDA, LÍDER EN EL PAÍS EN ESTA TEMATICA

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
SAE-Estudiantes

ADMISIÓN ESCOLAR (SAE): ¿CUÁLES SON LOS ESTUDIANTES QUE ESTÁN OBLIGADOS A POSTULAR A UN COLEGIO PARA 2026?

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
Villa Loteo del Mar

ÚLTIMOS DÍAS PARA PARTICIPAR EN CONCURSO FOTOGRÁFICO "INSTANTES DE MI BARRIO"

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE HYST Y ATTA BUSCA QUE TORRES DEL PAINE SE TRANSFORME EN UN ÍCONO DEL TURISMO AVENTURA.

VISITAS A TORRES DEL PAINE CRECEN Y AVANZA HACIA UN TURISMO MENOS ESTACIONAL

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250