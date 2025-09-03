EXPO JUVENTUDES 2025: INJUV MAGALLANES CIERRA EL MES DE LAS JUVENTUDES CON UNA VIBRANTE CELEBRACIÓN DEL TALENTO JOVEN

​Como hito de cierre del Mes de las Juventudes, el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) Magallanes realizó con gran éxito la tercera versión de la Expo Juventudes, evento que tuvo lugar en la Sala de Exposiciones de Zona Austral y que reunió a más de 100 jóvenes en una jornada llena de creatividad, expresión y participación.



La actividad contó con presentaciones artísticas, números musicales, y una variada oferta de stands informativos que reflejaron el quehacer juvenil en distintas disciplinas. La animación del evento, junto con concursos y dinámicas interactivas, logró convocar a una gran cantidad de asistentes, quienes acompañaron a los artistas, recorrieron los stands y se sumaron espontáneamente desde el espacio comercial, atraídos por la energía y el sonido de la música.



“Para INJUV esta instancia tiene una enorme relevancia, ya que es un espacio de visibilización del talento juvenil en las diversas áreas y disciplinas, y un ejemplo claro de que las juventudes están ocupando diversos espacios en la sociedad”, destacó Carla Cifuentes Vladilo, directora regional de INJUV.



Durante todo el mes, INJUV Magallanes se desplegó activamente por las comunas de Natales y Porvenir, desarrollando actividades especialmente diseñadas para jóvenes, reconociendo sus aportes y generando espacios de encuentro, reflexión y celebración.



Con esta tercera Expo Juventudes, INJUV reafirma su compromiso con la promoción de la participación juvenil y la creación de plataformas que impulsen el talento, la diversidad y el protagonismo de las nuevas generaciones.





