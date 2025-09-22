AGIA YA PREPARA LA EXPO MAGALLANES 2026

​Uno de los eventos más importantes de la época estival en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena ya empieza a tomar forma. Se trata de la Expo Magallanes 2026, organizada por la Asociación Gremial de Industriales y Artesanos, que se realizará a fines de enero.



El evento se llevará a cabo en pleno centro de Punta Arenas, en el Liceo San José y, se espera, convocar a cerca de 20 mil personas durante los siete días que estará abierta la Expo.



“Para esta nueva versión vamos a darle énfasis a las pymes emergentes y a los nuevos empresarios de toda la región. Queremos tener un nuevo ciclo como Asociación y eso significa sumar a nuevas personas para ir renovando ideas y ampliar la variedad de empresas para la Expo Magallanes” comentó César Alderete, Presidente de AGIA.



En la misma línea, Juan Ramón Cárdenas, Vicepresidente de AGIA, declaró que “buscamos potenciar y unir a los pequeños y medianos empresarios con las grandes empresas y, de esta manera, poder generar nexos y futuros trabajos colaborativos entre el mundo empresarial magallánico”.



Para finalizar, desde la Asociación Gremial, hacen un llamado a todos sus socios y a los interesados a acercarse a las oficinas de AGIA en Sarmiento 677 o mediante correo electrónico a [email protected] para obtener la información acerca de la Expo Magallanes y de los beneficios que tiene ser parte de la entidad.







