Punta Arenas,
22 de septiembre de 2025

AGIA YA PREPARA LA EXPO MAGALLANES 2026

Comunicado de prensa.

DIRECTIVA AGIA MAGALLANES

​Uno de los eventos más importantes de la época estival en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena ya empieza a tomar forma. Se trata de la Expo Magallanes 2026, organizada por la Asociación Gremial de Industriales y Artesanos, que se realizará a fines de enero.

El evento se llevará a cabo en pleno centro de Punta Arenas, en el Liceo San José y, se espera, convocar a cerca de 20 mil personas durante los siete días que estará abierta la Expo.

“Para esta nueva versión vamos a darle énfasis a las pymes emergentes y a los nuevos empresarios de toda la región. Queremos tener un nuevo ciclo como Asociación y eso significa sumar a nuevas personas para ir renovando ideas y ampliar la variedad de empresas para la Expo Magallanes” comentó César Alderete, Presidente de AGIA.

En la misma línea, Juan Ramón Cárdenas, Vicepresidente de AGIA, declaró que “buscamos potenciar y unir a los pequeños y medianos empresarios con las grandes empresas y, de esta manera, poder generar nexos y futuros trabajos colaborativos entre el mundo empresarial magallánico”.

Para finalizar, desde la Asociación Gremial, hacen un llamado a todos sus socios y a los interesados a acercarse a las oficinas de AGIA en Sarmiento 677 o mediante correo electrónico a [email protected] para obtener la información acerca de la Expo Magallanes y de los beneficios que tiene ser parte de la entidad.



18 SEGURO: MÁS DE 170 FISCALIZACIONES REALIZÓ LA SEREMI DE SALUD DE MAGALLANES PREVIO Y DURANTE FIESTAS PATRIAS 2025

MAGALLANES CELEBRÓ CON RESPONSABILIDAD: AUTORIDADES DESTACAN BAJO NÚMERO DE INCIDENTES EN BALANCE POST FIESTAS PATRIAS

MAGALLANES CELEBRÓ CON RESPONSABILIDAD: AUTORIDADES DESTACAN BAJO NÚMERO DE INCIDENTES EN BALANCE POST FIESTAS PATRIAS

​Delegado Presidencial lideró punto de prensa tras Comité Policial junto a Carabineros, PDI, Seremi de Seguridad y Gobierno, subrayando la prevención y coordinación como claves del positivo balance regional.

​Delegado Presidencial lideró punto de prensa tras Comité Policial junto a Carabineros, PDI, Seremi de Seguridad y Gobierno, subrayando la prevención y coordinación como claves del positivo balance regional.

DGA MAGALLANES ADJUDICA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES NUEVOS POZOS PARA EL MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LAS COMUNAS DE TORRES DEL PAINE Y LAGUNA BLANCA

AGIA YA PREPARA LA EXPO MAGALLANES 2026

MAGALLANES CELEBRÓ CON RESPONSABILIDAD: AUTORIDADES DESTACAN BAJO NÚMERO DE INCIDENTES EN BALANCE POST FIESTAS PATRIAS

DANOR QUINTEROS SE PRESENTARÁ EN PUNTA ARENAS CON IMPERDIBLE CONCIERTO DE PIANO

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
traje-de-huasa-elegante-750x400

LO QUE NO SABÍAS DEL ORIGEN DEL TRAJE DE HUASA "ELEGANTE": NO ES TAN ANTIGUO COMO SE PIENSA

