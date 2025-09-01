“DIÁLOGOS POR EL BIENESTAR DE LAS JUVENTUDES” YA SE INICIARON EN MAGALLANES

​En Punta Arenas se dio inicio a los Diálogos por el Bienestar de las Juventudes, una iniciativa impulsada por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA y el Instituto Nacional de la Juventud, INJUV, que convoca a jóvenes de todo el país a conversar sobre su realidad, sus preocupaciones y los factores que influyen en su calidad de vida.



El primer encuentro regional se desarrolló en el Instituto Superior de Comercio, INSUCO de Punta Arenas con estudiantes de tercero medio, en una jornada marcada por la reflexión y la participación activa de las y los jóvenes, quienes dialogaron en torno a los resultados de la Encuesta Juventud y Bienestar 2024.



Entre sus hallazgos nacionales, se destaca que uno de cada tres estudiantes declara dificultades para recibir cariño y calidez de sus padres o madres, mientras que quienes reportan bajo control parental presentan mayores consumos de alcohol y marihuana. Pese a ello, la mayoría (70%) se declara feliz o muy feliz, aunque persisten síntomas como la soledad, que afectan directamente la salud mental.



Como resultado del proceso desarrollado en Magallanes, la Encuesta fue aplicada en 30 establecimientos educacionales de 4 comunas de Magallanes y Antártica Chilena. En total, se validaron 1.483 encuestas, lo que representa un hito en la generación de datos para el análisis de la realidad juvenil en la región.



La mayoría declaró sentirse feliz y conforme con su vida, y buena parte se siente conectada con sus estudios. Sin embargo, estas percepciones conviven con datos como el malestar emocional, la baja autoestima o las dificultades para recibir o expresar cariño con personas adultas cercanas



El director regional (s) de SENDA, Álvaro Díaz Roa, destacó que estos espacios son fundamentales para profundizar en los resultados: “La prevención no se construye solo con estadísticas, sino también con escucha activa. Estos diálogos nos permiten conocer de primera fuente cómo viven las y los jóvenes, qué esperan y cuáles son sus propuestas para sentirse mejor y más acompañadas y acompañados”.



Por su parte, el coordinador de SENDA Previene Punta Arenas, de la Delegación Presidencial Regional, Esteban Maldonado, valoró la alianza interinstitucional que da vida a la iniciativa: “Este trabajo conjunto con INJUV refleja el compromiso del Gobierno de abrir espacios seguros y participativos para las juventudes. Queremos que en cada comuna los y las estudiantes se sientan escuchadas y escuchados y parte de la construcción de políticas preventivas”.



La directora regional de INJUV, Carla Cifuentes Vladilo, enfatizó la relevancia del protagonismo juvenil: “Las y los jóvenes son los principales actores de este proceso. Nuestro rol es acompañarles y asegurar que tengan voz en las decisiones que impactan en su bienestar. Estos diálogos son un ejercicio de participación real, que les devuelve información y, al mismo tiempo, les abre un espacio para transformar esa realidad”.



Los Diálogos por el Bienestar de las Juventudes se desarrollarán en distintas comunas de Magallanes durante las próximas semanas, sumándose a una ruta nacional que recorrerá todas las regiones del país entre agosto y septiembre, consolidando una agenda de trabajo conjunta entre SENDA e INJUV para el fortalecimiento del bienestar juvenil.





