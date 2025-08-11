DIÁLOGOS EN MOVIMIENTO INICIA EXPERIENCIA DE INTERCAMBIO INTERREGIONAL

​Un nuevo truco para acercarse a la lectura. Estudiantes de la escuela Punta Delgada de la comuna de San Gregorio, leyeron y conversaron con Alejandra Muñoz, autora del libro “Quiero vale cuatro”.



El encuentro se concretó el reciente miércoles en el contexto de un nuevo capítulo del programa Diálogos en Movimiento, que impulsa en la región la Seremi de las Culturas y las Artes. La jornada, marcada por una dinámica y entretenida conversación en torno a las historias del campo y al juego de naipes con baraja española, dio inicio al intercambio interregional de escritores, nuevo formato de la iniciativa institucional que fomenta la lectura.



“Esta idea de intercambio regional surge tras el objetivo de potenciar la circulación y la plataforma austral para artistas de las regiones de Aysén y Magallanes. No nos une sólo el territorio de la Patagonia, también nos hermanan las tradiciones, costumbres, historia y cultura. Queremos visibilizar esa vinculación estrecha desde la mirada de las y los creadores”, explicó el seremi de las Culturas, Luis Navarro.



El Diálogo convocó a 25 estudiantes, la totalidad de la matrícula del establecimiento. Además de plantear preguntas y comentarios a la escritora sobre el texto y su trayectoria literaria, la entusiasta audiencia exhibió y regaló a la autora dibujos, naipes en formato gigante, maquetas, videos y figuras en plastilina, todas elaboradas por las y los alumnos.



“Nosotros hicimos, con todos los compañeros de la escuela, una maqueta o cartas, o lo que sea. Se presentaron a la autora y la autora decidió. Me pareció muy bien (el libro) y me dejó un gran aprendizaje, que fue que no hay que discriminar a las personas por su género o por como son”, comentó la alumna, Francis Figueroa.



La escritora valoró la iniciativa de la Seremi de las Culturas y destacó la participación del alumnado. “(Fue) Muy gratificante. Mucho entusiasmo de parte de los niños y de las niñas. Interés en hacer preguntas, en conversar con una, a pesar de que hay una gran diferencia de edad. De repente uno dice que van a querer escuchar a una señora, pero sentí que hubo mucha química. Así es que, de verdad, agradezco mucho al programa Diálogos en Movimiento, que nos permite a las personas que escribimos hacer algo que, yo les contaba a los niños, es una oportunidad única, que uno pueda conversar con la gente que lee lo que uno ha escrito. Eso es algo que muy pocas veces las personas pueden experimentar”, precisó.



Esta experiencia de intercambio completará su ciclo con la visita del escritor magallánico, Óscar Barrientos a la región de Aysén. Ees Diálogo en Movimiento se concretará en establecimientos de Coyhaique y Mañihuales, el 14 y 15 de agosto, respectivamente.



QUIERO VALE CUATRO

El texto “Quiero vale cuatro” se centra en Emilia, quien vive en la ciudad, pero adora ir al campo de sus padres los fines de semana para cuidar las ovejas y cabalgar hacia el mallín en su yegua Paloma, para luchar contra el monstruo que allí habita. Cuando su tío llega de visita a la casa, Emilia aprovecha de pedirle que le enseñe a jugar Truco, juego tradicional en Aysén. Ese día comienza una aventura en la que Emilia descubrirá todo su temple y, cual sota de espadas, logrará derrotar al temido monstruo de lo imposible.











