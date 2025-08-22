Punta Arenas,
22 de agosto de 2025

INJUV MAGALLANES ENTREGÓ RECONOCIMIENTOS A LA JUVENTUD PORVENIREÑA

​La actividad que se realizó en el marco del Mes de las Juventudes, tiene como objetivo relevar el rol de los jóvenes en la sociedad y aumentar la conciencia sobre los desafíos y problemas que enfrentan.

INJUV en Porvenir

En el Auditorio del Centro de Formación Técnica (CFT) Magallanes de Porvenir, se efectuó una velada de conmemoración del Mes de las Juventudes, la cual reconoció a jóvenes destacados de la comuna en las categorías de Voluntariado- Cultural y Deporte.


En la categoría Voluntariado, se destacó a Constanza Mancilla Alvarado, de 20 años, y estudiante de la carrera de Técnico en Enfermería en el Centro de Formación Técnica de Magallanes. Actualmente, es voluntaria en la 1ª Compañía de Bomberos de Porvenir y además integra el conjunto folclórico Kutralihue, como bailarina y músico, promoviendo con orgullo las tradiciones culturales de nuestro territorio.


En el ámbito Deportivo, el reconocimiento recayó en el Club de Voleibol del Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes, compuesto por 10 jóvenes con edades entre los 15 y 17 años.  Durante los últimos cuatro años este club ha participado en la Liga de Menores de la Asociación de Voleibol de Punta Arenas y el año 2024, el equipo logró una hazaña memorable al coronarse campeones binacionales, consolidando su posición entre los mejores equipos de la competencia. Desde INJUV, señalaron que el gran mérito de este Club de Voleibol es su trabajo por el fortalecimiento de la comunidad y la promoción del desarrollo integral de los estudiantes a través del deporte.


Al respecto, la directora de INJUV Magallanes, Carla Cifuentes Vladilo indicó que “esta fue una instancia significativa para reconocer el protagonismo de las y los jóvenes en la construcción de una sociedad más justa y con mayores oportunidades. En esta ocasión, quisimos poner en valor especialmente el compromiso y la energía de Constanza y de las y los jóvenes del Club de Voleibol del Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes, quienes a través del voluntariado, el deporte y la vida cultural aportan día a día al desarrollo, la cohesión y el bienestar de su comuna.  Su ejemplo refleja la fuerza transformadora de las juventudes en Porvenir, reafirmando la importancia de brindarles espacios de participación y reconocimiento”.


Por su parte, la Seremi de Desarrollo Social y Familia (S), Ingrid Thormann Fuentes, destacó “esta ceremonia realizada en Porvenir es un positivo gesto de reconocimiento al hecho de que los talentos de la juventud están distribuidos en todo nuestro territorio. Por eso, el reconocimiento que realiza INJUV Magallanes es muy valioso porque los ejemplos de Constanza y del Club Deportivo del Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes, servirán de ejemplo para la vida de otros jóvenes de esta hermosa comuna”. 


 

El término del mes de las juventudes


Respecto a las actividades para cerrar el mes, el viernes 22 de agosto, a las 17:00, el INJUV llegará hasta Natales para liderar un taller de diagnóstico participativo con los jóvenes, enmarcado en el programa “Compromiso Joven”, que tiene por finalidad financiar proyectos de incidencias locales en diversas comunas del país. Este programa es ejecutado por la Municipalidad de Natales.


Para concluir el mes de agosto, el viernes 29, se efectuará en la sala de exposiciones de Zona Austral, la “Expo Juventudes”, un espacio que contará con un escenario donde los jóvenes podrán demostrar sus habilidades artísticas, culturales y deportivas. Además, esta iniciativa contemplará juegos y concursos.


SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN DIFUNDE POSESIONES EFECTIVAS A LA CIUDADANÍA

GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS CONFIRMA HALLAZGO DE TRIPULANTE CON VIDA EN SECTOR DE BAHÍA SEA

UNIVERSIDAD DE HARVARD, BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA IMPULSAN ESTUDIO PARA FORTALECER LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN TIERRA DEL FUEGO

EN LA REGIÓN DE MAGALLANES OCURREN MÁS DE DOS ACCIDENTES DE TRAYECTO CON PEATONES POR SEMANA

INIA INAUGURÓ SALA DE PROCESO DE PAPA EN MAGALLANES PARA IMPULSAR VALOR AGREGADO Y SOSTENIBILIDAD EN LA PRODUCCIÓN

SORPRESA EN EL GOBIERNO: MARIO MARCEL PRESENTA SU RENUNCIA COMO MINISTRO DE HACIENDA

