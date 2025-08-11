Punta Arenas,
11 de agosto de 2025

DESPLIEGUE NOCTURNO PREVENTIVO LLEVÓ INFORMACIÓN Y AUTOCUIDADO A JUVENTUDES EN PUBS DE PUNTA ARENAS

​Con el objetivo de promover el autocuidado y el bienestar integral de las juventudes, diversas instituciones realizaron la noche del pasado viernes un Despliegue Nocturno Preventivo por pubs y restobares del centro de Punta Arenas, entregando kits de prevención y material informativo en salud sexual, prevención de la violencia y consumo responsable.

​La iniciativa, coordinada por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), en el marco del Mes de las Juventudes, contó con la participación de la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, la Seremi de Seguridad Pública, Carabineros de Chile, la Seremi de Salud, Senda, Senda Previene y el Programa de la Mujer Derechos Sexuales y Reproductivos.

 
El recorrido abarcó ocho locales previamente informados, donde equipos de las instituciones participantes —junto al corpóreo “Condonito”— distribuyeron kits de autocuidado con preservativos, lubricantes y folletería, además de instalar un afiche único con información de cada servicio, facilitando el acceso a canales de orientación y ayuda.

 
“En el marco de la conmemoración del mes de la juventud este mes de agosto, estamos realizando este despliegue preventivo nocturno visitando distintos pubs del centro de la ciudad con el fin de llevar un mensaje de autocuidado, responsabilidad y difundir el chat Hablemos de Todo, que es parte de la oferta del INJUV, junto a diversos servicios del intersector que nos están acompañando a llevar también el mensaje de sus respectivos servicios”. Señaló la directora del INJUV Carla Cifuentes sobre la actividad.

 
En este contexto la Seremi de la Mujer y Equidad de Género Alejandra Ruiz ovando señaló: La Seremía de la Mujer en este despliegue preventivo nocturno, está difundiendo el número 1455 de Orientación de violencia hacía las mujeres. Hay que recordar que ahora atendemos a juventudes desde los 15 años en adelante, por lo tanto, es importante que todos tengan a mano el 1455 para hacer sus consultas.

 
En cuanto a la presencia de Seguridad Pública y Carabineros, la Seremi de la Cartera Carla Barrientos hizo un llamado a la prevención: Una de las estrategias es participar con el intersector, llevando un mensaje preventivo y de autocuidado a los jóvenes dando a conocer lo que es la oferta pública del Ministerio de Seguridad Pública, reforzando también las vías de denuncias a través de las policías y la fiscalía; y también dando a conocer el programa Denuncia Seguro *4242 donde las personas pueden entregar información delictual 100% anónima.

 
Por su parte el Teniente Aníbal Basaez, oficial de ronda de la Prefectura Magallanes acompañaron este despliegue con una acción preventiva: Esta noche vamos a realizar patrullajes preventivos por las diferentes inmediaciones de los locales nocturnos y sobre todo en los pubs, con el fin de evitar algún tipo de ilícito.

 
También desde la Seremi de Salud Magallanes, participaron con el Programa VIH SIDA ITS, quienes entregaron kits de Auto test de VIH: “Como sector salud y programa VIH hemos estado apoyando a lo largo del tiempo al INJUV en un trabajo colaborativo para entregar tanto material educativo y también insumos preventivos para los jóvenes. Hoy día hay un importante aumento de casos y este tipo de actividades nos ayuda a poder difundir esta información y de que los jóvenes tomen conciencia especialmente de estas patologías que son tan importantes en el grupo etario”. Señalo la enfermera del programa Constanza Bravo.

 
Durante la actividad, las y los asistentes a estos locales valoraron positivamente estas acciones y pudieron resolver dudas sobre prevención de la violencia, autocuidado, salud sexual y mental, así como conocer la oferta programática de los servicios públicos presentes. El operativo se enmarca en el trabajo conjunto de las instituciones por fomentar entornos nocturnos más seguros y conscientes, entregando herramientas para una vida más saludable y libre de violencia.


INJUV MAGALLANES ANUNCIA ACTIVIDADES DEL MES DE LAS JUVENTUDES Y FIRMA CONVENIO CON CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR

TRIBUNAL DECRETA SALIDA ALTERNATIVA PARA ETHAN GUO: DONARÁ DINERO A UNA FUNDACIÓN Y TENDRÁ PROHIBICIÓN DE INGRESO AL PAÍS

​El joven piloto se presentó a la audiencia vía telemática, ya que por el momento se encuentra en la base aérea Antártica de la FACH.

​El joven piloto se presentó a la audiencia vía telemática, ya que por el momento se encuentra en la base aérea Antártica de la FACH.

SE CONSTITUYÓ MESA DE TRABAJO ENTRE EL MINEDUC, HACIENDA Y LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES PARA OTORGAR UNA GARANTÍA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO

MUSEO YAGÁN USI FINALIZA EXITOSO TALLER AUDIOVISUAL PARA NIÑECES

LIGA DEPORTIVA ESCOLAR 2025 (5)

INICIA EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA LIGA DEPORTIVA ESCOLAR 2025

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CARTELERA CULTURAL 09 DE AGOSTO

