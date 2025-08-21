MATÍAS HIDALGO Y KARYM PAREDES: DOS DE LOS OCHO JÓVENES RECONOCIDOS POR INJUV EN EL MES DE LAS JUVENTUDES 2025

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la directora regional del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), Carla Cifuentes Vladilo, junto a los jóvenes destacados Matías Hidalgo y Karym Paredes, conversaron sobre el reciente reconocimiento entregado a ocho jóvenes de Punta Arenas y una agrupación, en el marco del Día Internacional de las Juventudes.

La ceremonia se realizó en el auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes, donde se distinguió a jóvenes que han sobresalido por su desempeño, talento, liderazgo y compromiso en distintas áreas. Entre los galardonados se encuentran John Madrid (Deporte), Valentina Letelier (Emprendimiento), Bastián Sanhueza (Liderazgo), Álvaro Aguilante (Desarrollo y Progresión Personal), Carlos Contreras (Social-Territorial), Karym Paredes (Voluntariado), Sofía González (Cultura) y Matías Hidalgo (Votación en Redes Sociales). Además, se reconoció a la organización de voluntariado “Elige Vivir Bien, Vive Feliz”.

Durante la entrevista, se resaltó la importancia de generar instancias que permitan visibilizar el trabajo de las juventudes en la región. En este sentido, Matías Hidalgo (@mati.glam) y Karym Paredes (@cocorescatesydifusion) compartieron parte de su experiencia como jóvenes reconocidos en este espacio de conmemoración.

La directora Carla Cifuentes Vladilo subrayó que este tipo de iniciativas buscan no solo reconocer trayectorias individuales, sino también inspirar a otros jóvenes a involucrarse en sus comunidades y a seguir aportando al desarrollo de la región.





