Punta Arenas,
11 de agosto de 2025

INJUV MAGALLANES ANUNCIA ACTIVIDADES DEL MES DE LAS JUVENTUDES Y FIRMA CONVENIO CON CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR

Buenos días región.

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la Directora Regional del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), Carla Cifuentes Vladilo, entregó detalles sobre las iniciativas que se desarrollarán en Magallanes durante agosto para conmemorar el Mes de las Juventudes, además de informar sobre un nuevo convenio de colaboración con el Club de Leones Cruz del Sur.

Cifuentes explicó que, dentro de la programación, el 12 de agosto se realizará en Punta Arenas una velada de conmemoración, instancia en la que se reconocerá a ocho jóvenes por su aporte en ámbitos como liderazgo, deporte, cultura y voluntariado. 

Asimismo, la directora informó sobre la reciente firma de un convenio de colaboración entre INJUV y el Club de Leones Cruz del Sur, con el objetivo de promover la participación juvenil en las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, fortaleciendo así el trabajo comunitario y solidario de la región.



Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales