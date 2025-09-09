Punta Arenas,
9 de septiembre de 2025

SERNAC E INJUV LANZAN CURSO GRATUITO DE EDUCACIÓN FINANCIERA PARA JÓVENES

Este curso cuenta con 7 módulos de aprendizaje, entre ellos, ahorro, inversión, tipos de créditos, herramientas FinTech, entre otros.

20250908 Comunicado lanzamiento curso EF jóvenes (3)

El SERNAC junto al INJUV lanzaron una nueva versión del curso online gratuito "Educación Financiera para Jóvenes" luego de 10 años de alianza y trabajo conjunto, cuyo propósito es entregar información y herramientas que permitan comprender la importancia de la educación financiera.

En la actividad realizada en un Instituto Profesional, estuvo presente el Director Regional del SERNAC, Matías Salazar Barrera, la Directora Regional del INJUV, Carla Cifuentes y alumnos del Establecimiento.

Durante la actividad, el Director Regional del SERNAC explicó que el mercado financiero, si bien es altamente demandado, al mismo tiempo resulta complejo, y aún existen brechas importantes que es necesario eliminar para tener una relación más equitativa y justa entre las entidades financieras y los consumidores.

"Según nuestra experiencia, el nivel de educación financiera que tiene la población del país es baja, especialmente las personas más vulnerables, como son las personas mayores, jóvenes y escolares, pues un gran porcentaje desconoce la terminología básica, como lo es la Carga Anual Equivalente (CAE), el Costo Total del Crédito, la hoja resumen, las tasas de interés, por nombrar algunos, por lo que este tipo de programas de educación son muy relevantes para ir avanzando y disminuir esta brecha", indicó Salazar.

Por su parte, la Directora Regional del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), Carla Cifuentes, indicó que "valoramos la ratificación de esta alianza y el lanzamiento del curso, sobre todo en el "Mes de la Juventudes", ya que no solo nos permite visibilizar una problemática, sino que también poner a disposición herramientas concretas para revertirla".

De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Juventudes, el 44% de la población joven afirma sentirse endeudada, lo que es una clara señal de que el acceso a los instrumentos financieros debe ir de la mano de la educación.

Temáticas del curso

Los contenidos del curso "Educación Financiera para Jóvenes" permiten entregar una serie de conocimientos que les permitirán tomar mejores decisiones en materia de consumo, como, por ejemplo, la identificación de los principales riesgos del sobreendeudamiento, las herramientas FinTech más usadas en Chile y los tipos de créditos disponibles en el mercado.

Adicionalmente, a través de una serie de herramientas prácticas que entrega el curso, los participantes obtendrán conocimientos básicos que les permitirán reconocer conceptos económicos significativos en materia de presupuesto familiar y personal, ahorro e inversión.     

El curso, que se realiza en modalidad a distancia y es gratuito, tiene una duración de 10 horas. Además, se desarrolla de forma asincrónica, por lo que es ajustable a los tiempos que la persona tenga disponible.

El programa consta de siete módulos, cada uno con una duración de 1 hora y media, aproximadamente. Se trata de:

1.           Importancia de la educación financiera

2.           Género y consumo

3.           Planificación y elaboración de presupuestos

4.           Ahorro

5.           Inversión

6.           Crédito

7.           FinTech

 

Calendario y metodología

La matrícula para realizar este curso es gratuita y de forma online, y está disponible desde el 20 de agosto al 15 de noviembre de 2025.

El curso puede realizarse a partir del 20 de agosto y el plazo para finalizarlo es el 30 de noviembre de este año.

Mediante la plataforma online, los participantes podrán acceder a los contenidos, videos y completar las evaluaciones requeridas.

Una vez realizadas todas las actividades, y aprobado el curso, podrán descargar un diploma de reconocimiento y los contenidos tratados en este curso en formato PDF.

Para más información, las y los interesados pueden visitar el sitio web del SERNAC www.sernac.cl


SEREMI DE EDUCACIÓN CELEBRÓ EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN DESTACANDO A ESTUDIANTES Y MONITORAS DEL PLAN “CONTIGO APRENDO 2025”

53 DETENIDOS EN MAGALLANES TRAS OPERATIVO CONJUNTO ENTRE CARABINEROS Y PDI

Foto estudiantes

1.825 ESTUDIANTES DE MAGALLANES RECIBIRÁN EL BONO LOGRO ESCOLAR

Certificación Fosis

LA ALIANZA DEL SERNAMEG Y FOSIS POR BUENAS PRÁCTICAS LABORALES CON EQUIDAD DE GÉNERO EN MAGALLANES

ethanguon

ETHAN GUO ENTREGA MILLONARIA DONACIÓN A FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS PARA APOYAR A NIÑOS CON CÁNCER: “ESTÁN HACIENDO UN GRAN TRABAJO AQUÍ”

Mujer Indígena 1

SEREMIS DE LA MUJER Y DE AGRICULTURA ENCABEZARON CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA EN PUNTA ARENAS

