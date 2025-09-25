PAOLA ROMERO DESTACA INICIATIVA “CREA CORAZONES” EN SU TERCERA EDICIÓN Y SE UNE A LA EXPOSICIÓN “GENUINA” EN EL CENTRO CULTURAL DURANTE OCTUBRE

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la artista Paola Romero Scherf compartió detalles sobre dos iniciativas que buscan unir el arte con la comunidad y el apoyo social.

Romero explicó que actualmente lidera el proyecto “Crea Corazones, cerámica que rehabilita el alma”, una propuesta en la que personas del centro de rehabilitación confeccionan cien corazones de cerámica. Estas piezas, posteriormente, se ponen a la venta, y la recaudación se destina íntegramente a las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes.

Además, la artista informó sobre la exposición “Genuina”, que se desarrollará entre el 2 y el 12 de octubre en el Centro Cultural. La muestra contempla esculturas en cerámica gres, centradas en la temática de la mujer y su vínculo con la maternidad, un trabajo que busca poner en valor la fuerza y sensibilidad femenina a través del arte.

De esta forma, Paola Romero destacó cómo el arte puede transformarse en un canal tanto de expresión creativa como de aporte social, invitando a la comunidad a participar y apoyar estas instancias.

