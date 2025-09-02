Punta Arenas,
2 de septiembre de 2025

AGRUPACIÓN ECOLÓGICA PATAGÓNICA CELEBRA 18 AÑOS DE COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE AUSTRAL

​Conmemorando 18 años de pasión por la conservación, la AEP invita a la comunidad a seguir protegiendo los humedales urbanos.

Preparando el nido - H3P

El viernes 22 de agosto celebramos nuestro aniversario número 18 en el salón Gabriela Mistral de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, Punta Arenas.

Este emotivo acto, fue una invitación para rememorar ciertos hitos, logros y desafíos, también para agradecer, visibilizar y proyectar la labor de nuestra agrupación, la que se constituyó oficialmente el 21 de agosto del año 2007, bajo el alero de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas. 

A lo largo de estos 18 años, hemos construido una historia con pasión, unidad y un compromiso genuino, impulsando diversos proyectos de educación ambiental, investigaciones y publicaciones con un mismo objetivo: dejar un legado de conservación para las futuras generaciones de nuestra querida región austral.

Agradecemos la asistencia de autoridades, organizaciones aliadas, socios y amigos, quienes han aportado de diversas maneras a lo largo del tiempo a generar conciencia ambiental, difundir y poner en valor nuestros valiosos humedales urbanos en la comuna de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir (Tierra del Fuego), entre otros maravillosos sectores de Magallanes.

Como nuestra labor continúa, aprovechamos la oportunidad para invitar a toda la comunidad, a las familias a nuestra tradicional jornada de limpieza perimetral del humedal urbano Tres Puentes, "Preparando el nido", el sábado 06 de septiembre a las 15 hrs. ¡Todos invitados! 

AEP 2025.


SEREMI DE AGRICULTURA CONOCE PROYECTO RESPIRA PATAGONIA: UNA INICIATIVA PRIVADA QUE APUESTA POR LA ACCIÓN CLIMÁTICA Y LA SOSTENIBILIDAD GANADERA

SLEP MAGALLANES CONVOCÓ A CONFERENCIA ANUAL DE DIRECTORES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA PARA AVANZAR EN MEJORAS EDUCATIVAS

Leer Más

​La jornada tuvo como objetivos centrales analizar el estado de avance del Plan Estratégico Local, proponiendo mejoras al diseño y a la prestación del apoyo técnico-pedagógico que entrega el Servicio Local a los establecimientos y sus equipos, fortaleciendo así la mejora continua y la calidad de la educación pública en Magallanes.

AMPLIAN RECORRIDO L8 Y VH_3

SEREMITT DA A CONOCER AMPLIACIÓN DE RECORRIDOS DE LAS LÍNEAS 8 Y VH EN EL BARRIO SUR Y ENTREGA BALANCE DE PAGO ELECTRÓNICO DEL TRANSPORTE MAYOR

TURISMO BINACIONAL: TABSA OFRECERÁ DESCUENTOS EN VIAJES A PINGÜINERAS ISLA MAGDALENA CON LA NUEVA TARJETA DE INTEGRACIÓN AUSTRAL

GASCO SUSCRIBE CONVENIO PARA FORTALECER EDUCACIÓN TÉCNICA EN EL LICEO INDUSTRIAL ARMANDO QUEZADA

EL AMIGO DE LA FAMILIA

