AGRUPACIÓN ECOLÓGICA PATAGÓNICA CELEBRA 18 AÑOS DE COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE AUSTRAL

​El viernes 22 de agosto celebramos nuestro aniversario número 18 en el salón Gabriela Mistral de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, Punta Arenas.

Este emotivo acto, fue una invitación para rememorar ciertos hitos, logros y desafíos, también para agradecer, visibilizar y proyectar la labor de nuestra agrupación, la que se constituyó oficialmente el 21 de agosto del año 2007, bajo el alero de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas.

A lo largo de estos 18 años, hemos construido una historia con pasión, unidad y un compromiso genuino, impulsando diversos proyectos de educación ambiental, investigaciones y publicaciones con un mismo objetivo: dejar un legado de conservación para las futuras generaciones de nuestra querida región austral.

Agradecemos la asistencia de autoridades, organizaciones aliadas, socios y amigos, quienes han aportado de diversas maneras a lo largo del tiempo a generar conciencia ambiental, difundir y poner en valor nuestros valiosos humedales urbanos en la comuna de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir (Tierra del Fuego), entre otro s maravillosos sec tores de Magallanes.

Como nuestra labor continúa, aprovechamos la oportunidad para invitar a toda la comunidad, a las familias a nuestra tradicional jornada de limpieza perimetral del humedal urbano Tres Puentes, "Preparando el nido", el sábado 06 de septiembre a las 15 hrs. ¡Todos invitados!

AEP 2025.

