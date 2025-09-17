Punta Arenas,
17 de septiembre de 2025

CLUB DE LEONES MUJER AUSTRAL DIRÁ PRESENTE EN LA FIESTA DE LA CHILENIDAD ESTE 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE EN EL INSTITUTO DON BOSCO

Buenos días región.

clubleonesmujeraustral

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, participaron Alicia Cid, presidenta del Club de Leones Mujer Austral, junto a las socias Carolina Alvarado y Yarlin Alvarado, para dar a conocer a la comunidad las próximas actividades que impulsa la organización.

En la entrevista, destacaron la invitación a toda la comunidad a participar en la Fiesta de la Chilenidad que se realizará este 18 y 19 de septiembre, entre las 15:00 y 20:00 horas, en el Instituto Don Bosco. El Club de Leones Mujer Austral estará presente en el stand número 28, donde esperan compartir con las familias que asistan a esta celebración.

Asimismo, informaron sobre el evento solidario “Desfile Camino de Rosas: Prevenir, educar y concientizar”, programado para el próximo 5 de octubre en Casino Dreams. La actividad busca reunir fondos y generar conciencia en torno a importantes causas de salud y prevención, con una adhesión de $15.000 por entrada.

Las representantes recalcaron que estas instancias son una oportunidad para unir a la comunidad en torno a la solidaridad, la cultura y la prevención, invitando a los magallánicos a sumarse y participar activamente.


ejercito

TENIENTE CORONEL ARANEDA Y SUBTENIENTE DÍAZ DESTACARON PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LA INSTITUCIÓN Y PREPARCIÓN PARA DESFILE DE LAS GLORIAS DEL EJÉRCITO

MUNICIPIO GARANTIZA FIESTA CRIOLLA Y SERVICIOS ACTIVOS DURANTE FERIADOS Y FIN DE SEMANA

Leer Más

​La administración comunal reforzará turnos y mantendrá equipos operativos 24/7 durante Fiestas Patrias, para apoyar a la comunidad ante cualquier emergencia.

​La administración comunal reforzará turnos y mantendrá equipos operativos 24/7 durante Fiestas Patrias, para apoyar a la comunidad ante cualquier emergencia.

fiestacriollapuq
alimentosseremisalud

FIESTAS PATRIAS: SEREMI DE SALUD REFUERZA FISCALIZACIONES Y ENTREGA MÁS DE 45 PERMISOS PARA PUESTOS DE VENTA DE ALIMENTOS EN PARQUE MARÍA BEHETY

KERMESE 2025 1 (8)

PERSONAS MAYORES DE PORVENIR CELEBRARON LAS FIESTAS PATRIAS CON TRADICIONAL KERMESE

vecinosfitzroy

VECINOS DE FITZ ROY SELECCIONAN PROYECTOS QUE SERÁN FINANCIADOS POR EL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO

logobn (1)
