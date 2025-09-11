Punta Arenas,
11 de septiembre de 2025

PUERTO VARAS Y TORRES DEL PAINE FIRMAN ALIANZA HISTÓRICA PARA PROMOVER LA PATAGONIA

​El acuerdo busca posicionar ambos destinos complementarios en el mercado internacional, resaltando la diversidad de experiencias que ofrece la Patagonia.

hystpvaras

​En un hito histórico para la promoción turística, la Corporación de Turismo de Puerto Varas y la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, HYST, firmaron un convenio de colaboración destinado a impulsar acciones conjuntas que fortalezcan la Patagonia, desde la Región de Los Lagos hasta Magallanes.

El acuerdo busca posicionar ambos destinos complementarios en el mercado internacional, resaltando la diversidad de experiencias que ofrece la Patagonia. Desde Los Lagos y volcanes que rodean a Puerto Varas hasta las montañas, glaciares y fiordos de Torres del Paine, la alianza busca consolidar un relato común que muestre la riqueza y amplitud del territorio patagónico en su conjunto.

Dentro de las principales líneas de colaboración se contempla el intercambio de conocimientos técnicos en gestión de destinos y turismo sustentable, así como la promoción conjunta en mercados estratégicos internacionales. También se proyecta la organización de seminarios, encuentros técnicos y actividades centradas en la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo turístico. A ello se sumarán eventos masivos en ambos territorios, con el objetivo de integrar y dar visibilidad a la oferta cultural y turística de Puerto Varas y Torres del Paine.

“Este convenio abre un camino de integración que permitirá mostrar al mundo una Patagonia más amplia, diversa y conectada. La unión de esfuerzos entre Puerto Varas y Torres del Paine es una señal clara de que trabajando juntos podemos fortalecer nuestros territorios y beneficiar a toda la comunidad”, señaló Raffaele di Biase, director del Comité de Promoción de la Corporación de Turismo de Puerto Varas.

Asimismo, el presidente de HYST, Rodrigo Bustamante destacó que “la Patagonia es un todo que no reconoce fronteras administrativas. Con esta alianza buscamos generar un relato común y acciones concretas que nos permitan proyectar internacionalmente el turismo desde Los Lagos hasta las Torres del Paine”.

El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años y se proyecta como una plataforma estratégica para el desarrollo de proyectos conjuntos, la postulación a fondos y la coordinación de acciones de promoción en el extranjero. Con esta firma, ambas instituciones ratifican su compromiso de trabajar por una Patagonia integrada, sustentable y reconocida a nivel mundial.


FOSIS AMPLIÓ Y DIVERSIFICÓ SU OFERTA PROGRAMÁTICA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

53 DETENIDOS EN MAGALLANES TRAS OPERATIVO CONJUNTO ENTRE CARABINEROS Y PDI

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

1.825 ESTUDIANTES DE MAGALLANES RECIBIRÁN EL BONO LOGRO ESCOLAR

ETHAN GUO ENTREGA MILLONARIA DONACIÓN A FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS PARA APOYAR A NIÑOS CON CÁNCER: “ESTÁN HACIENDO UN GRAN TRABAJO AQUÍ”

SEREMIS DE LA MUJER Y DE AGRICULTURA ENCABEZARON CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA EN PUNTA ARENAS

