PROGRAMA AUSTRAL PATAGONIA AVANZA EN PLANES DE TURISMO SOSTENIBLE EN NATALES Y CABO DE HORNOS

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el encargado de Turismo y Comunidades Portal del Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile (UACh), Ángel Beroíza, entregó detalles sobre el trabajo que impulsa esta iniciativa en la Región de Magallanes.

El Programa Austral Patagonia nació en 2016 con el objetivo de mejorar el estado de conservación de las áreas protegidas. Dentro de sus líneas de acción, una de las más relevantes es el turismo de naturaleza, entendido como una herramienta clave para el desarrollo socioeconómico de las comunidades aledañas a estas zonas.

Este tipo de turismo, cuando es bien planificado y gestionado, tiene un potencial enorme como motor de desarrollo socioeconómico de las comunidades portal, ya que genera demandas de servicios y productos como alimentación, alojamiento, guías turísticos, artesanías, ocio y entretención, etc., y -a la vez- fomenta la protección del área protegida por parte de la misma comunidad, explicó Beroíza durante la entrevista.

Asimismo, destacó que el turismo en áreas protegidas representa una fuente de ingreso directo e indirecto para la región: desde la recaudación por entradas hasta nuevas oportunidades de inversión pública y privada que nacen del posicionamiento de estas áreas como destinos turísticos de relevancia.

En cuanto a los proyectos en ejecución en Magallanes, Beroíza detalló que actualmente se está apoyando el diseño y desarrollo del Plan de Turismo de la comuna de Natales, con énfasis en sus áreas protegidas. A esto se suma la implementación de la iniciativa Comunidades Portal de Áreas Protegidas, que impulsa planes de acción en Natales y Cabo de Hornos para fortalecer la sinergia entre las comunidades locales y los territorios de conservación.

El trabajo conjunto con las comunidades portal busca que los beneficios del turismo lleguen directamente a la población, y que a su vez la misma comunidad se convierta en un actor activo en la protección de las áreas naturales, puntualizó el representante del Programa Austral Patagonia de la UACh.

