HUMOS DE LA PATAGONIA SELLA ACUERDO DE INVERSIÓN Y PROYECTA PUENTE ESTRATÉGICO ENTRE MAGALLANES Y BIOBÍO

En el marco de la inauguración de CO.LAB Nacimiento —espacio de innovación impulsado por CMPC, Socialab y Futuregg en el Duoc UC— la startup magallánica Humos de la Patagonia dio un paso decisivo en su crecimiento, firmó un acuerdo de inversión con el empresario Cristian Boetsch y avanzó en un vínculo estratégico con CMPC para el uso de residuos forestales como insumo sostenible. Estos acuerdos permitirán consolidar la producción de biomasa seca, clave para la cadena de valor del hidrógeno verde en Magallanes y el fortalecimiento de la transición energética de Chile.

“Hoy no solo consolidamos inversión y alianzas estratégicas, sino también dejamos claro que nuestra misión es conectar territorios. Magallanes y Biobío tienen la oportunidad histórica de liderar el puntapié inicial de la transición energética, y lo haremos juntos, fortaleciendo comunidades y emprendimientos que creen en un futuro sostenible”, destacó Fernando Ojeda, CEO de Humos de la Patagonia.

Por su parte, Luis Alvarado, CEO de MEB Patagonia, subrayó el rol articulador del HUB Fortalece Pyme Magallanes. “La canalización de esta iniciativa proyecta el camino que deseamos impulsar en Magallanes junto a nuestro partner Socialab, fortalecer los emprendimientos locales y conectar con inversionistas que puedan apoyar su escalamiento. De esta forma diversificamos oportunidades para la región”.

Desde Corfo, la directora regional María José Navajas, recalcó el impacto habilitador que ha tenido la creación del ecosistema de emprendimiento en Magallanes. “Hace algunos años en Magallanes no existían las condiciones para que un emprendimiento pudiera proyectarse con esta magnitud. Hoy, gracias al trabajo de Corfo y a la instalación del HUB Fortalece Pyme, se ha creado un verdadero ecosistema que conecta a nuestras pymes con redes nacionales e internacionales. El caso de Humos de la Patagonia es un ejemplo concreto: a través del HUB lograron visibilizar su propuesta, vincularse con actores estratégicos como HIF y CMPC y concretar acuerdos que hace poco parecían inalcanzables”.

A su vez, Corfo, a través del programa Activa Inversión Tierra del Fuego, abrió nuevas oportunidades de financiamiento que facilitan la expansión de Humos de la Patagonia hacia proyectos de mayor envergadura, consolidando su capacidad productiva y su impacto regional. Actualmente, el proyecto está en fase de ejecución, con avances en capital de trabajo y en la adquisición de la maquinaria clave para optimizar la producción sostenible de ecoleños, con impactos directos en la generación de empleo y en la reducción de costos productivos.

Con este hito, Humos de la Patagonia se posiciona como un referente en innovación sostenible, uniendo capacidades de la industria forestal del centro-sur del país con el potencial energético de Magallanes, y reafirmando el compromiso de avanzar hacia un modelo productivo basado en la revalorización de residuos y la diversificación energética de Chile.

