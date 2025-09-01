Punta Arenas,
1 de septiembre de 2025

LA MUESTRA ESTUDIANTIL QUE TRANSFORMÓ EL TRABAJO TÉCNICO EN EXPRESIÓN ARTÍSTICA

​Tras una exitosa versión interna en 2024, que contó con la participación exclusiva de estudiantes de cuarto medio, este año la actividad se expandió para incorporar también a tercero medio.

Arte Metal_(5)

​En el patio techado del Liceo Bicentenario Luis Cruz Martínez de Puerto Natales se celebró la segunda edición de Arte Metal, una muestra estudiantil organizada por la especialidad de Estructuras Metálicas para destacar la creatividad y habilidades de los estudiantes a través de esculturas en metal.

 
Tras una exitosa versión interna en 2024, que contó con la participación exclusiva de estudiantes de cuarto medio, este año la actividad se expandió para incorporar también a tercero medio.

 
La iniciativa fue coordinada por el profesor Arturo Godoy Álvarez, quien también es el encargado de la especialidad. Contó con el apoyo de los docentes Fernando Mansilla y el equipo del Programa de Integración Escolar (PIE), conformado por los profesores Valentina March y Marcelo Miralles. Juntos impulsaron un espacio donde el arte y la técnica se fusionaron, promoviendo el desarrollo de la imaginación, el diseño y la destreza manual.

 
La muestra se dividió en dos categorías: la de figuras estáticas, realizadas por los estudiantes de tercero medio, y la de figuras articuladas, a cargo de los alumnos de cuarto medio. Cada obra representaba un desafío técnico y creativo en el que los jóvenes aplicaron conocimientos de soldadura, ensamblaje y diseño estructural para dar vida a sus ideas.

 
Otro de los aspectos que destacan de Arte Metal es su carácter participativo. Los ganadores de cada categoría fueron elegidos mediante votación de estudiantes, docentes y apoderados, para fomentar el reconocimiento del esfuerzo estudiantil y fortalecer el vínculo entre la comunidad educativa y el trabajo técnico en el establecimiento.

 
En esta versión. la Exposición Arte Metal buscó consolidarse como una instancia que celebra el talento joven, la innovación y el arte desde una perspectiva técnica y educativa, apuntando a posicionarse como una tradición que promete seguir creciendo año a año.

diialogosjyb

"DIÁLOGOS POR EL BIENESTAR DE LAS JUVENTUDES" YA SE INICIARON EN MAGALLANES

SAG MAGALLANES Y MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS AVANZAN EN TRABAJO CONJUNTO POR LA PROBLEMÁTICA DE EQUINOS EN LA VÍA PÚBLICA

​La instancia fue valorada positivamente por las entidades participantes, destacando los resultados alcanzados y los acuerdos establecidos como un paso concreto hacia soluciones sostenibles.

cvtnatales

GOBIERNO DA INICIO A PROYECTO DE CONSERVACIÓN AL CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS I EN PUERTO NATALES

Noticias
Destacadas
misionantartica

VETERANO DEL EJÉRCITO DONA VALIOSO ARCHIVO SOBRE MISIÓN ANTÁRTICA DE 1958-1959

ccifuentes0109

"FACILITEMOS LA INVERSIÓN": CESAR CIFUENTES INSISTE EN CONDICIONES MÁS FLEXIBLES PARA EL DESARROLLO DEL H2V Y LEY DE FOMENTO PARA LA INDUSTRIA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

IMG_3207-min

FRANCISCO BERGUÑO: "LA POLÍTICA ANTÁRTICA NACIONAL ACTUAL ES NUEVA, PERO TIENDO A PENSAR QUE VAMOS A TENER QUE INTRODUCIR ALGUNOS AJUSTES DE AQUÍ A ALGUNOS AÑOS MÁS"

