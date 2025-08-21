Punta Arenas,
21 de agosto de 2025

JÓVENES CARABINEROS EN FORMACIÓN COMPARTIERON SUS MOTIVACIONES Y EXPERIENCIAS EN LA INSTITUCIÓN

Carabineros al Fin del Mundo

WhatsApp Image 2025-08-21 at 4

​ El capítulo número 20 del programa “Carabineros al fin del mundo”, transmitido por Radio Polar, tuvo como invitados a los Carabineros Alumnos Diego Carvajal Valverde y Helen Reyes Cárdenas, quienes actualmente realizan su práctica en la Primera Comisaría de Punta Arenas. 

 Durante la conversación, los jóvenes uniformados compartieron con la audiencia detalles de su experiencia en la Escuela de Formación de Carabineros de Chile, relatando cómo fue su proceso de postulación, las primeras semanas de entrenamiento y los desafíos de vestir el uniforme verde que simboliza compromiso y vocación de servicio. 

 Ambos destacaron que su motivación para ingresar a la institución surgió del deseo de aportar a la comunidad y servir a la ciudadanía, sentimientos que se reforzaron al ser seleccionados para iniciar su formación. También comentaron qué ha sido lo más gratificante y lo más complejo de este proceso: desde la disciplina y exigencia académica hasta la cercanía con la gente en sus primeras labores en terreno en Magallanes. 

 Con miras al futuro, los Carabineros Alumnos compartieron sus objetivos dentro de la institución, incluyendo las especialidades a las que les gustaría postular y la responsabilidad que sienten al representar a Carabineros de Chile en la región más austral del país. Antes de finalizar, entregaron un mensaje a los jóvenes de Magallanes, invitándolos a conocer más sobre la carrera policial, sus beneficios y oportunidades de desarrollo, subrayando que vestir el uniforme significa no solo un desafío personal, sino también un compromiso profundo con la comunidad. 

 El programa cerró reiterando la importancia de abrir estos espacios de diálogo que acercan a la ciudadanía a las instituciones y permiten conocer el lado humano de quienes se preparan para resguardar la seguridad en el país.



CLUB MASTER MAGALLANES CELEBRARÁ SU DÉCIMO ANIVERSARIO CON TORNEO INTERNACIONAL DE NATACIÓN

Aguas Magallanes

GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS CONFIRMA HALLAZGO DE TRIPULANTE CON VIDA EN SECTOR DE BAHÍA SEA

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

UNIVERSIDAD DE HARVARD, BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA IMPULSAN ESTUDIO PARA FORTALECER LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN TIERRA DEL FUEGO

Peatones 2

EN LA REGIÓN DE MAGALLANES OCURREN MÁS DE DOS ACCIDENTES DE TRAYECTO CON PEATONES POR SEMANA

Sala 01

INIA INAUGURÓ SALA DE PROCESO DE PAPA EN MAGALLANES PARA IMPULSAR VALOR AGREGADO Y SOSTENIBILIDAD EN LA PRODUCCIÓN

ministromarcel

SORPRESA EN EL GOBIERNO: MARIO MARCEL PRESENTA SU RENUNCIA COMO MINISTRO DE HACIENDA

