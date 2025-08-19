Punta Arenas,
19 de agosto de 2025

MINEDUC ANUNCIA AVANCE DE LA HOJA DE RUTA INNOVA TP EN MAGALLANES CON CREACIÓN DE HUB DE INNOVACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL

​El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, destacó que “este esfuerzo que estamos realizando como país es inédito. Nuestro objetivo estratégico es conectar la formación técnica con las nuevas industrias".

mineductpmagallanes

El pasado jueves en la región de Magallanes, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, informó sobre el avance en la implementación de la Hoja de Ruta Innova TP Magallanes, cuyo primer proyecto será la creación del Hub Innova TP Magallanes. Este espacio, mediante un lugar físico de colaboración para el ecosistema de innovación regional, tendrá como primeras tareas el impulsar la reconversión laboral en industrias en transición y fortalecer las capacidades de docentes vinculadas a la innovación.  


El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, destacó que “este esfuerzo que estamos realizando como país es inédito. Nuestro objetivo estratégico es conectar la formación técnica con las nuevas industrias. El desafío no es solo responder a sus requerimientos, sino también ofrecer a las y los estudiantes las condiciones necesarias para construir proyectos de vida que contribuyan al desarrollo productivo de los territorios”. 


El anuncio se enmarca en la participación e incorporación del Ministerio de Educación en el Pacto Magallanes, instancia de acuerdo de colaboración público-privada entre el a cargo de definir estrategias y orientaciones para la implementación de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde en la región. A través de un convenio firmado entre las IES TP y el gremio H2V, se acordó avanzar en la implementación de la Hoja de Ruta Innova TP, que contempla tres líneas iniciales de trabajo: 

·                    Reskilling Laboral 

·                    Formación de Formadores 

·                    Formación Práctica 

El Hub Innova TP Magallanes funcionará como un espacio de referencia para el sistema TP, promoviendo la creación, el trabajo colaborativo entre las Instituciones TP y la innovación.


Asimismo, será el punto de encuentro para coordinar los proyectos iniciales y fortalecer la vinculación entre formación técnica y desarrollo productivo en la región. 


Con esta iniciativa, Mineduc reafirma el rol estratégico de la formación técnico-profesional en los procesos de transformación productiva y en la construcción de oportunidades para estudiantes,
trabajadores y comunidades de Magallanes y del resto del país.  


SEREMI MINVU REAFIRMA CONTINUIDAD DE POLÍTICA HABITACIONAL Y VALORA ANUNCIO DE PROYECTO DE LEY QUE EXTENDERÍA EL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL

MINEDUC ANUNCIA AVANCE DE LA HOJA DE RUTA INNOVA TP EN MAGALLANES CON CREACIÓN DE HUB DE INNOVACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL

Inauguración ISAES 2025

PUNTA ARENAS RECIBE A MÁS DE UN CENTENAR DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA TIERRA EN ANTÁRTICA

Inauguración ISAES 2025

PUNTA ARENAS RECIBE A MÁS DE UN CENTENAR DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA TIERRA EN ANTÁRTICA

foto_0000000220250815184533

HAROLD MAYNE-NICHOLLS REUNIÓ FIRMAS NECESARIAS PARA SER CANDIDATO PRESIDENCIAL

