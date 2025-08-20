ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ESPECIAL DEL CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR FUERON “DETECTIVES POR UN DÍA”

​Una jornada diferente vivieron los alumnos del taller laboral de la “Escuela Especial Club de Leones Cruz del Sur”, quienes por algunas horas dejaron las aulas del Centro de Rehabilitación para trasladarse hasta el cuartel policial de la PDI de Punta Arenas.



Trece jóvenes llegaron temprano a la guardia del complejo policial donde fueron recibidos por Detectives. Posteriormente recorrieron las instalaciones, conocieron aspectos de la labor investigativa y del área científico técnica.



En el Laboratorio de Criminalística Regional Punta Arenas, los estudiantes conocieron de manera didáctica el trabajo que realiza la sección Huellografía y Dactiloscopía; además, en la sección Documental aprendieron a reconocer billetes falsos.



“Fue interesante. La parte que me gustó fueron las huellas digitales, porque cada persona tiene diferentes huellas”, indicó Catalina Epull. A su vez, Raúl Alarcón, expresó: “Vimos las huellas, estuvo bueno y también escuchamos los carros como sonaban”.



La visita continuó en el patio del cuartel, donde Detectives y Agentes Policiales les mostraron a los alumnos los carros con los que concurren a diario a diferentes sitios del suceso para investigar diversos delitos.



El estudiante Joaquín Díaz comentó: “Lo que más me gustó fueron la camioneta y los autos. Quiero trabajar para la PDI”. Por su parte, Patricio Colivoro expresó: “Me gustaron los autos porque soy fanático. Los hicimos sonar y la sirena se escuchaba fuerte”. En tanto, la estudiante Nicol Muñoz señaló: “Vimos los carros y me llamó la atención el carro canino”.



El subprefecto Patricio Gómez Cárcamo, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas, explicó que la actividad se realizó gracias a las coordinaciones del Círculo de Comisionados de la PDI de Punta Arenas, quienes apadrinan a la Escuela Especial desde marzo del año pasado. Al respecto agregó: “Como institución hemos asistido al establecimiento en distintas oportunidades y estamos muy felices de que los estudiantes pudieran conocer nuestro cuartel y compartir con los Detectives”.



La jornada concluyó en el auditorio, donde los jóvenes fueron recibidos por el jefe de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena, el jefe de la Prefectura Provincial, Comisionados de la PDI de Punta Arenas, además de los jefes y jefas de unidad.

Durante la ceremonia, los jóvenes interpretaron el Himno del Detective y recibieron de manera simbólica su placa de servicio, lo que sella un compromiso permanente con la Policía de Investigaciones de Chile.



Al finalizar, Darío Gutiérrez, jefe de UTP de la Escuela Especial, señaló: “Para nuestros jóvenes fue una iniciativa muy novedosa, la pasaron muy bien. Nos recibieron de muy buena manera y los chicos disfrutaron de la actividad”.













