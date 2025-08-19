Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

19 de agosto de 2025

MERCADO BLUMAR CELEBRA SUS 3 AÑOS EN GRANDE CON 100 FILETES DE SALMÓN GRATIS, CLASES DE COCINA Y OFERTAS

​La tienda, ubicada en El Ovejero 250, festejará su aniversario el sábado 23 de agosto. Abrirá sus puertas a las 10:00 horas y regalará filetes de salmón a las primeras 100 personas que lleguen

mblumar

​Tres años han pasado desde que Mercado Blumar abrió sus puertas para acercar el salmón regional y otros productos del mar a las familias magallánicas.

 
Desde su apertura, ha sido más que un punto de venta, un punto de encuentro, reuniendo a chefs, productores y vecinos en clases, cenas y encuentros que celebran la identidad gastronómica de la región.

 
Hoy, reafirma su compromiso con Magallanes, invitando a todos a celebrar tres años de sabor, comunidad y tradición.
Y como en toda buena fiesta de cumpleaños, para festejar habrá regalos. Las primeras 100 personas que lleguen a la tienda el sábado 23 de agosto recibirán un filete de salmón para disfrutar en casa.

 

“Desde su creación, Mercado Blumar fue pensada como una cocina magallánica: un lugar donde se conversa, se aprende y se disfruta. Aquí no solo vendemos productos del mar, compartimos momentos que unen a la comunidad”, comentó Trinidad Amezaga, jefa de tienda Mercado Blumar.

 
Agregó que “estos tres años han sido posible gracias a la preferencia y cariño de los magallánicos. Queremos retribuir ese apoyo con actividades y regalos que inviten a todos a seguir compartiendo y disfrutando lo mejor del mar”.

 
Pero el aniversario no se queda solo en un obsequio. Durante todo el mes, Mercado Blumar se transformará en un verdadero punto de encuentro gastronómico con actividades para la comunidad, entre ellas una clase de cocina abierta y gratuita el sábado 30 de agosto. Para participar, solo hay que inscribirse a través del Instagram y confirmar la asistencia directamente en la tienda.

 
La invitación es a toda la comunidad a ser parte de este aniversario especial. Ya sea para llevarse un filete de salmón, aprender nuevas recetas o disfrutar de un momento de buena compañía, este mes es la oportunidad perfecta para vivir el sabor del mar y el espíritu magallánico.



catalinasanchezysanchez

HASTA UN 40% DE DESCUENTO: SÁNCHEZ & SÁNCHEZ Y FASHION FACTORY EXTIENDEN LIQUIDACIÓN DE INVIERNO HASTA FIN DE MES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

MAGALLANES DEFINE A SUS CARTAS: OFICIALISMO Y OPOSICIÓN INSCRIBEN CANDIDATOS AL CONGRESO

Leer Más

​Tres pactos inscribieron listas parlamentarias, mientras que verdes, regionalistas y humanistas quedaron fuera de la contienda.

​Tres pactos inscribieron listas parlamentarias, mientras que verdes, regionalistas y humanistas quedaron fuera de la contienda.

votoservel
nuestrospodcast
Imagen referencial de archivo

SEREMI DE ENERGÍA DE MAGALLANES INVITA A TRABAJADORES CON EXPERIENCIA EN EL OFICIO A CERTIFICARSE COMO INSTALADOR ELÉCTRICO CLASE D

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
mesamediacion

SE CONSTITUYE MESA REGIONAL DE MEDIACIÓN PENAL JUVENIL EN MAGALLANES PARA FORTALECER LA JUSTICIA RESTAURATIVA

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
votoservel

MAGALLANES DEFINE A SUS CARTAS: OFICIALISMO Y OPOSICIÓN INSCRIBEN CANDIDATOS AL CONGRESO

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
IMG-20250602-WA0011

“PEREGRINANDO JUNTO A TI SEÑOR… MANTENEMOS VIVA LA LLAMA DE LA ESPERANZA” FESTIVIDAD EN HONOR A JESÚS NAZARENO 2025

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250