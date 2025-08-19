Punta Arenas,
19 de agosto de 2025

MINISTRO DE ENERGÍA DESTACA PLAN PARA FORMAR CAPITAL HUMANO EN HIDRÓGENO VERDE Y AVANZA EN ACUERDO CON EMPRESAS PARA PROTEGER EL ENTORNO EN MAGALLANES

El ministro de Energía, Diego Pardow Lorenzo, conversó esta mañana en el programa "Aquí Hidrógeno Verde" de Polar Comunicaciones sobre los avances en la industria del hidrógeno verde en la región de Magallanes. Durante la entrevista, el ministro abordó dos iniciativas clave: el lanzamiento de un programa de formación técnica y los detalles del "Pacto Magallanes", un acuerdo con empresas del sector.


En el marco del Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030, el gobierno, en conjunto con autoridades locales, lanzó una iniciativa que entregará electrolizadores a liceos técnicos de Punta Arenas. El objetivo es fortalecer las capacidades técnicas a nivel local y la formación de capital humano para la operación, mantención y supervisión de sistemas de hidrógeno verde en la región. La entrega simbólica de los equipos, que se replicará en otras regiones como Antofagasta y Biobío, contó con la participación del ministro Pardow, el ministro de Trabajo, Giorgio Boccardo, y el rector de la Universidad de Magallanes (UMAG), José Maripani. Los liceos técnicos recibirán laboratorios a pequeña escala, mientras que la UMAG contará con un electrolizador de 20kW para simular todo el ciclo de producción, almacenamiento y uso del hidrógeno verde.


Además, el ministro detalló los avances del "Pacto Magallanes", un acuerdo que prepara el gobierno con empresas del sector para establecer incentivos tributarios. Entre las novedades, se destaca la incorporación de nuevos actores como Acciona/Nordex, Consorcio Austral y HIF, así como la participación de los ministerios de Educación y Medio Ambiente. Las autoridades también anunciaron el inicio de un proceso para firmar un Acuerdo de Producción Limpia (APL) con las empresas, con el fin de proteger la avifauna vulnerable de la región. Este APL, impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente, busca que el desarrollo de la industria se realice de forma armónica con el entorno y la biodiversidad local.



Imagen referencial de archivo

SEREMI DE ENERGÍA DE MAGALLANES INVITA A TRABAJADORES CON EXPERIENCIA EN EL OFICIO A CERTIFICARSE COMO INSTALADOR ELÉCTRICO CLASE D

MAGALLANES DEFINE A SUS CARTAS: OFICIALISMO Y OPOSICIÓN INSCRIBEN CANDIDATOS AL CONGRESO

​Tres pactos inscribieron listas parlamentarias, mientras que verdes, regionalistas y humanistas quedaron fuera de la contienda.

​Tres pactos inscribieron listas parlamentarias, mientras que verdes, regionalistas y humanistas quedaron fuera de la contienda.

SEREMI DE ENERGÍA DE MAGALLANES INVITA A TRABAJADORES CON EXPERIENCIA EN EL OFICIO A CERTIFICARSE COMO INSTALADOR ELÉCTRICO CLASE D

cvtnatales

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL FORTALECE VÍNCULOS COMUNITARIOS A TRAVÉS DEL CVT 1 CON LA CELEBRACIÓN DE LOS 15 AÑOS DE LA ESCUELA DE LENGUAJE ÚLTIMA ESPERANZA

Inauguración ISAES 2025

PUNTA ARENAS RECIBE A MÁS DE UN CENTENAR DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA TIERRA EN ANTÁRTICA

FOTOS RANKING TENIS DE MESA (1)

LANZAMIENTO 2° SEMESTRE – III RANKING MUNICIPAL DE TENIS DE MESA Y II RANKING MUNICIPAL DE TENIS DE MESA PARALÍMPICO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

