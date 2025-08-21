Punta Arenas,
21 de agosto de 2025

EN PUNTA ARENAS: FUERZA AÉREA DE CHILE EXPUSO EN ISAES 2025

​Expositores institucionales destacaron la labor desarrollada por la FACH en la Antártica.

FUERZA AÉREA EN ISAES 2025 FOTO 2

​Entre el 18 y 22 de agosto, integrantes de la Fuerza Aérea de Chile participan en Punta Arenas del XIV Simposio Internacional sobre Ciencias de la Tierra en Antártica (ISAES, por su sigla en inglés), encuentro que reúne a más de 130 especialistas de distintas disciplinas vinculadas a la investigación polar. La cita es organizada por el Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR, por su sigla en inglés) y el Instituto Antártico Chileno (INACH).

El simposio, que se realiza cada cuatro años, constituye una de las instancias científicas más relevantes a nivel global para compartir hallazgos, debatir sobre los desafíos de la región y fortalecer la cooperación internacional. La última edición se llevó a efecto en 2019 en Incheon, Corea del Sur.

Durante el desarrollo de este encuentro científico y académico, el Jefe de la División Antártica de la Fuerza Aérea de Chile, Comandante de Grupo (BA) Fernando Machuca, expuso sobre la contribución de la Institución en la investigación y ciencia Antártica, la estructura, roles, soporte y actuales capacidades para operar con aeronaves, logística y apoyo de vida a las bases antárticas.

De igual manera, un representante del Servicio Aerofotogramétrico, dio a conocer antecedentes sobre la contribución de la Dirección Espacial y el SAF a la investigación Antártica, mediante el levantamiento de datos geoespaciales, con especial interés en el uso de los Modelos Digitales de Elevación (DEM).

En ISAES 2025, investigadores de 21 países abordarán temas clave como cambio climático, glaciología, geología, climatología y dinámica de ecosistemas antárticos, disciplinas esenciales para comprender el presente y futuro del planeta.

FOTO ANTONIO RIOS 2025 (1)

ANTONIO RÍOS: EL MAESTRO REGRESA A PUNTA ARENAS CON TODA SU CUMBIA

GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS CONFIRMA HALLAZGO DE TRIPULANTE CON VIDA EN SECTOR DE BAHÍA SEA

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

UNIVERSIDAD DE HARVARD, BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA IMPULSAN ESTUDIO PARA FORTALECER LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN TIERRA DEL FUEGO

Noticias
Destacadas
Peatones 2

EN LA REGIÓN DE MAGALLANES OCURREN MÁS DE DOS ACCIDENTES DE TRAYECTO CON PEATONES POR SEMANA

Sala 01

INIA INAUGURÓ SALA DE PROCESO DE PAPA EN MAGALLANES PARA IMPULSAR VALOR AGREGADO Y SOSTENIBILIDAD EN LA PRODUCCIÓN

ministromarcel

SORPRESA EN EL GOBIERNO: MARIO MARCEL PRESENTA SU RENUNCIA COMO MINISTRO DE HACIENDA

