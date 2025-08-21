EN PUNTA ARENAS: FUERZA AÉREA DE CHILE EXPUSO EN ISAES 2025

​Entre el 18 y 22 de agosto, integrantes de la Fuerza Aérea de Chile participan en Punta Arenas del XIV Simposio Internacional sobre Ciencias de la Tierra en Antártica (ISAES, por su sigla en inglés), encuentro que reúne a más de 130 especialistas de distintas disciplinas vinculadas a la investigación polar. La cita es organizada por el Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR, por su sigla en inglés) y el Instituto Antártico Chileno (INACH).



El simposio, que se realiza cada cuatro años, constituye una de las instancias científicas más relevantes a nivel global para compartir hallazgos, debatir sobre los desafíos de la región y fortalecer la cooperación internacional. La última edición se llevó a efecto en 2019 en Incheon, Corea del Sur.



Durante el desarrollo de este encuentro científico y académico, el Jefe de la División Antártica de la Fuerza Aérea de Chile, Comandante de Grupo (BA) Fernando Machuca, expuso sobre la contribución de la Institución en la investigación y ciencia Antártica, la estructura, roles, soporte y actuales capacidades para operar con aeronaves, logística y apoyo de vida a las bases antárticas.



De igual manera, un representante del Servicio Aerofotogramétrico, dio a conocer antecedentes sobre la contribución de la Dirección Espacial y el SAF a la investigación Antártica, mediante el levantamiento de datos geoespaciales, con especial interés en el uso de los Modelos Digitales de Elevación (DEM).



En ISAES 2025, investigadores de 21 países abordarán temas clave como cambio climático, glaciología, geología, climatología y dinámica de ecosistemas antárticos, disciplinas esenciales para comprender el presente y futuro del planeta.



