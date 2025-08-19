Punta Arenas,
19 de agosto de 2025

PUERTO WILLIAMS CONMEMORA 20 AÑOS DE LA RESERVA CABO DE HORNOS CON LIMPIEZA EN BAHÍA DOUGLAS

​La conmemoración no solo permitió recordar dos décadas de la Reserva Cabo de Hornos, sino también reforzar el compromiso de instituciones y comunidad por proteger uno de los ecosistemas más australes del planeta.

puertowilliamsreserva

Con jornada de conservación ambiental, la comuna de Cabo de Hornos reunió a un equipo interdisciplinario liderados por integrantes del comité de la Reserva de la Biosfera y funcionarios municipales que colaboraron en la actividad de limpieza en playas, pastizales, matorrales y bosques, con el propósito de cuidar el entorno y prevenir incendios forestales.


Evelyn Vergara, guardaparque del Parque Omora, destacó el valor de la iniciativa: "Dentro de esta actividad estamos en la zona tampón de la reserva de la biosfera Cabo de Hornos. Esta zona se caracteriza por una gran diversidad: desde condores, bosque de coihue y lenga, hasta ballenas, lobos marinos, pingüinos de Magallanes y otras especies que se pueden ver a lo largo del año".


En la misma línea, Milena Díaz, trabajadora social y representante de la Delegación Provincial Antártica Chilena, subrayó la importancia del trabajo conjunto: "Me parece una actividad muy buena y vinculante para todos los servicios públicos que trabajamos en la comuna por la conservación y el cuidado de la biosfera 2025".


Por su parte, María Cecilia Triviño, también en representación de la Delegación Antártica, valoró la convocatoria y llamó a mantener este tipo de iniciativas: "Me parece una actividad muy interesante, la cual colabora con el medio ambiente, y ojalá tuviésemos más instancias así para reforzar el compromiso con nuestra comuna y provincia".


La conmemoración no solo permitió recordar dos décadas de la Reserva Cabo de Hornos, sino también reforzar el compromiso de instituciones y comunidad por proteger uno de los ecosistemas más australes del planeta, promoviendo la participación ciudadana, la educación ambiental y la valorización del patrimonio natural de la región de Magallanes.

 


ESTUDIANTES DISFRUTARON Y APRENDIERON DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EXPLORA EN PUERTO WILLIAMS

MAGALLANES FRENTE AL MAYOR MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE DE AMÉRICA: AUTORIDADES PIDEN ACLARACIONES CLAVE

​Dudas respecto al impacto en el Parque Nacional Pali Aike, la ruta de las aves, los efectos de la salmuera en el mar, falta de información sobre el uso y dimensión de tronaduras, son solo algunas de las observaciones que el proyecto H2 Magallanes, una iniciativa de 16 mil millones de dólares que busca producir y exportar hidrógeno y amoníaco verde desde el extremo sur del país, deberá responder.

​Dudas respecto al impacto en el Parque Nacional Pali Aike, la ruta de las aves, los efectos de la salmuera en el mar, falta de información sobre el uso y dimensión de tronaduras, son solo algunas de las observaciones que el proyecto H2 Magallanes, una iniciativa de 16 mil millones de dólares que busca producir y exportar hidrógeno y amoníaco verde desde el extremo sur del país, deberá responder.

MINISTRO DEL TRABAJO ENTREGÓ SELLO 40 HORAS A EMPRESA RENT A CAR DE RECASUR

BANDA SHUGGAR INICIA GIRA NACIONAL

Aguas Magallanes
BASES SAMU DE PUNTA ARENAS Y PUERTO NATALES RENOVARÁN EQUIPAMIENTO GRACIAS A FINANCIAMIENTO DE GORE MAGALLANES

OTIC CCHC CONSOLIDA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA EN MAGALLANES CON INICIO DE PROGRAMA FORMATIVO PARA JÓVENES

EL AMIGO DE LA FAMILIA

