19 de agosto de 2025
PUERTO WILLIAMS CONMEMORA 20 AÑOS DE LA RESERVA CABO DE HORNOS CON LIMPIEZA EN BAHÍA DOUGLAS
La conmemoración no solo permitió recordar dos décadas de la Reserva Cabo de Hornos, sino también reforzar el compromiso de instituciones y comunidad por proteger uno de los ecosistemas más australes del planeta.
Con jornada de conservación ambiental, la comuna de Cabo de Hornos reunió a un equipo interdisciplinario liderados por integrantes del comité de la Reserva de la Biosfera y funcionarios municipales que colaboraron en la actividad de limpieza en playas, pastizales, matorrales y bosques, con el propósito de cuidar el entorno y prevenir incendios forestales.
Evelyn Vergara, guardaparque del Parque Omora, destacó el valor de la iniciativa: "Dentro de esta actividad estamos en la zona tampón de la reserva de la biosfera Cabo de Hornos. Esta zona se caracteriza por una gran diversidad: desde condores, bosque de coihue y lenga, hasta ballenas, lobos marinos, pingüinos de Magallanes y otras especies que se pueden ver a lo largo del año".
En la misma línea, Milena Díaz, trabajadora social y representante de la Delegación Provincial Antártica Chilena, subrayó la importancia del trabajo conjunto: "Me parece una actividad muy buena y vinculante para todos los servicios públicos que trabajamos en la comuna por la conservación y el cuidado de la biosfera 2025".
Por su parte, María Cecilia Triviño, también en representación de la Delegación Antártica, valoró la convocatoria y llamó a mantener este tipo de iniciativas: "Me parece una actividad muy interesante, la cual colabora con el medio ambiente, y ojalá tuviésemos más instancias así para reforzar el compromiso con nuestra comuna y provincia".
MAGALLANES FRENTE AL MAYOR MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE DE AMÉRICA: AUTORIDADES PIDEN ACLARACIONES CLAVE
Dudas respecto al impacto en el Parque Nacional Pali Aike, la ruta de las aves, los efectos de la salmuera en el mar, falta de información sobre el uso y dimensión de tronaduras, son solo algunas de las observaciones que el proyecto H2 Magallanes, una iniciativa de 16 mil millones de dólares que busca producir y exportar hidrógeno y amoníaco verde desde el extremo sur del país, deberá responder.
