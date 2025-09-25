AUTORIDADES MARÍTIMAS DEL ÁREA DEL CANAL BEAGLE SE REÚNEN EN ENCUENTRO BILATERAL EN PUERTO WILLIAMS

​ La capital de la comuna de Cabo de Hornos fue la sede de un relevante encuentro entre las autoridades marítimas de Chile y Argentina en el marco de la "XXVIII Reunión de Autoridades Marítimas con Responsabilidad en el Canal Beagle", instancia bilateral que reúne a la Gobernación Marítima de Puerto Williams, de la Armada de Chile, junto a la Prefectura Naval Argentina.





​La instancia, desarrollada el día 17 de septiembre, permitió abordar temáticas relacionadas a la protección del medio ambiente acuático y seguridad de la vida humana en el mar, como también, contenidos de interés entre ambas naciones, tales como, eventos deportivos de cruce a nado entre la ribera norte y sur del Canal Beagle y limpieza de playas conjuntas, que permitirá, en un futuro cercano, desarrollar acciones para materializar el retiro de basuras en los diferentes sectores de responsabilidad de cada país y lograr dimensionar los logros alcanzados en la materia.



​Por parte de la Armada de Chile, encabezó la reunión el Capitán de Navío Manuel Iturria Juillerat, Gobernador Marítimo de Puerto Williams, mientras que en representación de la Prefectura Naval Argentina lo hizo el Prefecto Mayor José Carlos Delavalle, Jefe de la Estación Ushuaia e Islas del Atlántico Sur. Ambos destacaron el valor de este tipo de instancias, que fortalecen la cooperación bilateral y proyectan nuevas acciones conjuntas en beneficio de la seguridad marítima y la preservación del entorno natural del Canal Beagle.​

