"ACTIVA TU PRIMAVERA" CONVOCÓ A CERCA DE 40 PARTICIPANTES EN EL PARQUE MARÍA BEHETY

Desafiando las ventosas condiciones del sábado 25 de octubre, la Tercera Zona Naval —a través del Destacamento de Infantería de Marina N°4 "Cochrane"—, en colaboración con la Seremi del Deporte de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, llevó a cabo la jornada "Activa tu Primavera" 2025, iniciativa deportiva que se desarrolla a nivel nacional con el propósito de promover la vida saludable y el encuentro comunitario en distintas ciudades del país.

Y en Punta Arenas, la cita se realizó en el Parque María Behety, donde a partir de las 10:00 horas los asistentes participaron de una activación de Baile Entretenido que sirvió como calentamiento previo. Posteriormente, niños, adultos - y algunas mascotas - recorrieron el circuito de 1,5 kilómetros al interior del parque, enfrentando subidas y bajadas que pusieron a prueba su resistencia y entusiasmo.

El Subteniente AB Nicolás Manns, del DIM N°4 "Cochrane", destacó el sentido de la actividad: "Este Cross Country de 1,5 kilómetros lo realizamos con un clima muy característico de la zona, pero que no impidió la participación de mucha gente, con entusiasmo y buena energía. Llegaron alrededor de 40 personas dando un contexto muy positivo y alegre".

En cerca de veinte minutos, la mayoría de los asistentes completó el trayecto, destacando el carácter familiar de la jornada. Juan González, uno de los participantes, comentó: "Lo hice con mi hijo menor, que es asmático. Estas actividades son muy importantes porque sirven para la salud, fortalecen el cuerpo y ayudan a mantenerse activo. Además, estuvo muy agradable el día, con ese viento típico de acá, así que hay que seguir participando".

A su vez, Ana Luisa Aguilar, deportista regional senior valoró la convocatoria y su impacto en la comunidad: "Excelente la actividad, sobre todo para los niños, que son lo más importante. En noviembre participaré en un Sudamericano representando a la región y a Chile, y todas estas actividades ayudan a mantenerse activa, sentirse mejor y compartir con amigos y familia. Se generan lazos, y agradezco a la Armada y al IND que organizaron esta corrida tan buena".

Sobre la importancia del deporte, agregó: "Es fundamental, porque uno puede llegar a cualquier edad con buena salud. El deporte no solo es disciplina física, también enseña valores que se aplican a todas las áreas de la vida. Los niños crecen con esa motivación y disciplina, y eso es lo más importante: tener buena salud y vivir mejor".