27 de octubre de 2025
"ACTIVA TU PRIMAVERA" CONVOCÓ A CERCA DE 40 PARTICIPANTES EN EL PARQUE MARÍA BEHETY
Desarrollada en el principal pulmón verde de la ciudad, contempló un recorrido de 1,5 kilómetros y tuvo además un acento solidario, con puntos de colaboración en beneficio de las Jornadas por la Rehabilitación, realizadas durante el mismo fin de semana.
Desafiando las ventosas condiciones del sábado 25 de octubre, la Tercera Zona Naval —a través del Destacamento de Infantería de Marina N°4 "Cochrane"—, en colaboración con la Seremi del Deporte de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, llevó a cabo la jornada "Activa tu Primavera" 2025, iniciativa deportiva que se desarrolla a nivel nacional con el propósito de promover la vida saludable y el encuentro comunitario en distintas ciudades del país.
Y en Punta Arenas, la cita se realizó en el Parque María Behety, donde a partir de las 10:00 horas los asistentes participaron de una activación de Baile Entretenido que sirvió como calentamiento previo. Posteriormente, niños, adultos - y algunas mascotas - recorrieron el circuito de 1,5 kilómetros al interior del parque, enfrentando subidas y bajadas que pusieron a prueba su resistencia y entusiasmo.
El Subteniente AB Nicolás Manns, del DIM N°4 "Cochrane", destacó el sentido de la actividad: "Este Cross Country de 1,5 kilómetros lo realizamos con un clima muy característico de la zona, pero que no impidió la participación de mucha gente, con entusiasmo y buena energía. Llegaron alrededor de 40 personas dando un contexto muy positivo y alegre".
En cerca de veinte minutos, la mayoría de los asistentes completó el trayecto, destacando el carácter familiar de la jornada. Juan González, uno de los participantes, comentó: "Lo hice con mi hijo menor, que es asmático. Estas actividades son muy importantes porque sirven para la salud, fortalecen el cuerpo y ayudan a mantenerse activo. Además, estuvo muy agradable el día, con ese viento típico de acá, así que hay que seguir participando".
A su vez, Ana Luisa Aguilar, deportista regional senior valoró la convocatoria y su impacto en la comunidad: "Excelente la actividad, sobre todo para los niños, que son lo más importante. En noviembre participaré en un Sudamericano representando a la región y a Chile, y todas estas actividades ayudan a mantenerse activa, sentirse mejor y compartir con amigos y familia. Se generan lazos, y agradezco a la Armada y al IND que organizaron esta corrida tan buena".
Sobre la importancia del deporte, agregó: "Es fundamental, porque uno puede llegar a cualquier edad con buena salud. El deporte no solo es disciplina física, también enseña valores que se aplican a todas las áreas de la vida. Los niños crecen con esa motivación y disciplina, y eso es lo más importante: tener buena salud y vivir mejor".
La Municipalidad de Punta Arenas realizó el recorrido “Tras las huellas del pasado”, iniciativa que permitió a 70 personas conocer la historia y arquitectura de los principales edificios que rodean la Plaza Muñoz Gamero.
La Municipalidad de Punta Arenas realizó el recorrido “Tras las huellas del pasado”, iniciativa que permitió a 70 personas conocer la historia y arquitectura de los principales edificios que rodean la Plaza Muñoz Gamero.