MUNICIPIO Y RESIMPLE RECUERDAN HORARIOS Y CONDICIONES PARA RECICLAR

La Municipalidad de Punta Arenas y la empresa ReSimple reforzaron el llamado a la comunidad a utilizar de manera correcta los Puntos Limpios de la ciudad, recordando los horarios de funcionamiento y las condiciones necesarias para disponer los materiales reciclables.

El recinto ubicado en el Parque Los Dinosaurios funciona de lunes a sábado, en horario continuado de 11:00 a 19:00 horas. "Todo lo que recibimos debe estar limpio y en buen estado. El cartón húmedo, con grapas o restos orgánicos no es reciclable. Tampoco corresponde dejar bolsas fuera del horario, porque eso genera problemas sanitarios, más aún al estar junto a un parque infantil", señaló Amalia Oria, trabajadora del Punto Limpio.

Oria agregó que existen cámaras de seguridad para supervisar la disposición de los residuos y que el personal siempre está disponible para orientar a los vecinos. "Reciclar es un compromiso voluntario, pero debe hacerse de buena manera. Invitamos a quienes tengan dudas a consultar, porque lo más importante es que todos cuidemos este espacio", afirmó.

En tanto, Catalina Higueras, ingeniera ambiental de la Dirección de Medio Ambiente, precisó que no se reciben neumáticos, aceites, basura domiciliaria ni residuos mezclados. "Los puntos limpios son espacios para reciclar de forma ordenada, no pequeños vertederos. Quienes incumplan se arriesgan a sanciones de 1 a 5 UTM, según lo determine el Juzgado de Policía Local", advirtió.

Finalmente, ambas representantes coincidieron en que el éxito del reciclaje depende del compromiso ciudadano. "Si todos respetamos horarios y requisitos, podremos mantener estos espacios limpios, seguros y en beneficio de la comunidad", destacaron.

​

