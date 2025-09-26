Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

26 de septiembre de 2025

MUNICIPIO Y RESIMPLE RECUERDAN HORARIOS Y CONDICIONES PARA RECICLAR

​ El Punto Limpio del Parque Los Dinosaurios abre de lunes a sábado entre las 11:00 y las 19:00 horas. Se solicita a los vecinos entregar los residuos limpios y clasificados.

PUNTO LIMPIO (2)

La Municipalidad de Punta Arenas y la empresa ReSimple reforzaron el llamado a la comunidad a utilizar de manera correcta los Puntos Limpios de la ciudad, recordando los horarios de funcionamiento y las condiciones necesarias para disponer los materiales reciclables.

El recinto ubicado en el Parque Los Dinosaurios funciona de lunes a sábado, en horario continuado de 11:00 a 19:00 horas. "Todo lo que recibimos debe estar limpio y en buen estado. El cartón húmedo, con grapas o restos orgánicos no es reciclable. Tampoco corresponde dejar bolsas fuera del horario, porque eso genera problemas sanitarios, más aún al estar junto a un parque infantil", señaló Amalia Oria, trabajadora del Punto Limpio.

Oria agregó que existen cámaras de seguridad para supervisar la disposición de los residuos y que el personal siempre está disponible para orientar a los vecinos. "Reciclar es un compromiso voluntario, pero debe hacerse de buena manera. Invitamos a quienes tengan dudas a consultar, porque lo más importante es que todos cuidemos este espacio", afirmó.

En tanto, Catalina Higueras, ingeniera ambiental de la Dirección de Medio Ambiente, precisó que no se reciben neumáticos, aceites, basura domiciliaria ni residuos mezclados. "Los puntos limpios son espacios para reciclar de forma ordenada, no pequeños vertederos. Quienes incumplan se arriesgan a sanciones de 1 a 5 UTM, según lo determine el Juzgado de Policía Local", advirtió.

Finalmente, ambas representantes coincidieron en que el éxito del reciclaje depende del compromiso ciudadano. "Si todos respetamos horarios y requisitos, podremos mantener estos espacios limpios, seguros y en beneficio de la comunidad", destacaron.


detenidogope

DETIENEN A IMPUTADO POR SERIE DE ROBOS CON INTIMIDACIÓN EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI PUNTA ARENAS REALIZA DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN POR ESTAFA PIRAMIDAL

Leer Más

​El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que “se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos”.

​El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que “se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos”.

pdipuq
nuestrospodcast
Afiche Tercer Concurso de Cuentos

INVITAN A PARTICIPAR EN EL TERCER CONCURSO DE CUENTOS PARA ESTUDIANTES SECUNDARIOS

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
Afiche Tercer Concurso de Cuentos

INVITAN A PARTICIPAR EN EL TERCER CONCURSO DE CUENTOS PARA ESTUDIANTES SECUNDARIOS

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2025-09-26 at 3

CELEBRACIÓN DEL JUBILEO DE LA FAMILIA SE ABORDÓ EN EL PROGRAMA, Y TÚ ¿QUÉ OPINAS?

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
srjpasecultural

JÓVENES EN REINSERCIÓN ACTIVARON "PASE CULTURAL"

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250