26 de septiembre de 2025
MUNICIPIO Y RESIMPLE RECUERDAN HORARIOS Y CONDICIONES PARA RECICLAR
El Punto Limpio del Parque Los Dinosaurios abre de lunes a sábado entre las 11:00 y las 19:00 horas. Se solicita a los vecinos entregar los residuos limpios y clasificados.
La Municipalidad de Punta Arenas y la empresa ReSimple reforzaron el llamado a la comunidad a utilizar de manera correcta los Puntos Limpios de la ciudad, recordando los horarios de funcionamiento y las condiciones necesarias para disponer los materiales reciclables.
El recinto ubicado en el Parque Los Dinosaurios funciona de lunes a sábado, en horario continuado de 11:00 a 19:00 horas. "Todo lo que recibimos debe estar limpio y en buen estado. El cartón húmedo, con grapas o restos orgánicos no es reciclable. Tampoco corresponde dejar bolsas fuera del horario, porque eso genera problemas sanitarios, más aún al estar junto a un parque infantil", señaló Amalia Oria, trabajadora del Punto Limpio.
Oria agregó que existen cámaras de seguridad para supervisar la disposición de los residuos y que el personal siempre está disponible para orientar a los vecinos. "Reciclar es un compromiso voluntario, pero debe hacerse de buena manera. Invitamos a quienes tengan dudas a consultar, porque lo más importante es que todos cuidemos este espacio", afirmó.
En tanto, Catalina Higueras, ingeniera ambiental de la Dirección de Medio Ambiente, precisó que no se reciben neumáticos, aceites, basura domiciliaria ni residuos mezclados. "Los puntos limpios son espacios para reciclar de forma ordenada, no pequeños vertederos. Quienes incumplan se arriesgan a sanciones de 1 a 5 UTM, según lo determine el Juzgado de Policía Local", advirtió.
Finalmente, ambas representantes coincidieron en que el éxito del reciclaje depende del compromiso ciudadano. "Si todos respetamos horarios y requisitos, podremos mantener estos espacios limpios, seguros y en beneficio de la comunidad", destacaron.
PDI PUNTA ARENAS REALIZA DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN POR ESTAFA PIRAMIDAL
El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que “se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos”.
