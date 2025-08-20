20 de agosto de 2025
FUNDACIÓN MUSICARTE Y CORPORACIÓN DE CULTURA UNEN FUERZAS PARA POTENCIAR EL TALENTO JUVENIL EN PUERTO NATALES
Con la presencia del cantante nacional Luis Jara, la Fundación Musicarte y la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio, con el apoyo y financiamiento de AquaChile, dieron inicio a un trabajo colaborativo destinado a impulsar a jóvenes talentos del canto en la comuna.
En dependencias de la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio de Puerto Natales se desarrolló un encuentro con la Fundación Musicarte, instancia que reunió a su directorio, profesores y al cantante Luis Jara, fundador de la institución. El espacio permitió dar a conocer el propósito de este proyecto que busca abrir oportunidades reales a niños, niñas y jóvenes con vocación musical.
Durante la jornada, Luis Jara expresó la motivación que lo llevó a estar en Puerto Natales: destacó el rol de la cultura local y el compromiso con los talentos regionales. "Estoy aquí para intervenir de manera romántica, amorosa y cultural a los talentos de esta zona. Queremos que los jóvenes y los niños puedan alzar la voz y demostrarle al mundo que en Natales también se puede cantar", señaló.
En esa misma línea, Silvana Hasbún, representante de la Fundación Musicarte, subrayó la importancia de entregar apoyo a los artistas desde temprana edad: "No todos los niños son deportistas ni buenos para la matemática. Hay quienes son sensibles, diferentes, y encuentran en la música su verdadera pasión. Nuestro propósito es acompañarlos, desarrollar ese don y abrirles caminos para crecer como grandes personas".
El director ejecutivo de la Corporación, Jorge Vergara Segovia, destacó que esta iniciativa se enmarca en las directrices entregadas por la alcaldesa Ana Mayorga, orientadas a fortalecer el talento local: "Como corporación estamos muy contentos. Este trabajo colaborativo nos permite dar mayor apoyo a las y los jóvenes, en este caso a quienes tienen vocación por el canto, abriendo nuevos espacios de desarrollo artístico en la comuna".
Para los propios participantes, la experiencia ya marca una diferencia. Así lo expresó Renato Ortega, joven estudiante: "Es una oportunidad muy buena para la gente que le gusta la música. La disposición de Lucho y de todo el equipo ha sido excelente. Es una iniciativa muy positiva".
Este proyecto, financiado por AquaChile, refuerza el compromiso de la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio con el desarrollo artístico de la comuna, generando un nuevo espacio donde la música se convierte en una herramienta de expresión, aprendizaje y futuro para la juventud natalina.
MINVU DESTACA EL AVANCE DE LA "CIUDAD DE LOS VIENTOS" EN EL PLAN URBANO HABITACIONAL DE PUNTA ARENAS
El proyecto contempla 250 soluciones habitacionales para familias vulnerables y de sectores medios. El futuro barrio tendrá áreas deportivas como canchas de pádel, calistenia y voleibol, además de un gran parque urbano.
