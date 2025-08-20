Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

20 de agosto de 2025

FUNDACIÓN MUSICARTE Y CORPORACIÓN DE CULTURA UNEN FUERZAS PARA POTENCIAR EL TALENTO JUVENIL EN PUERTO NATALES

​Con la presencia del cantante nacional Luis Jara, la Fundación Musicarte y la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio, con el apoyo y financiamiento de AquaChile, dieron inicio a un trabajo colaborativo destinado a impulsar a jóvenes talentos del canto en la comuna.

musicarte-14 (1)

En dependencias de la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio de Puerto Natales se desarrolló un encuentro con la Fundación Musicarte, instancia que reunió a su directorio, profesores y al cantante Luis Jara, fundador de la institución. El espacio permitió dar a conocer el propósito de este proyecto que busca abrir oportunidades reales a niños, niñas y jóvenes con vocación musical.


Durante la jornada, Luis Jara expresó la motivación que lo llevó a estar en Puerto Natales: destacó el rol de la cultura local y el compromiso con los talentos regionales. "Estoy aquí para intervenir de manera romántica, amorosa y cultural a los talentos de esta zona. Queremos que los jóvenes y los niños puedan alzar la voz y demostrarle al mundo que en Natales también se puede cantar", señaló.


En esa misma línea, Silvana Hasbún, representante de la Fundación Musicarte, subrayó la importancia de entregar apoyo a los artistas desde temprana edad: "No todos los niños son deportistas ni buenos para la matemática. Hay quienes son sensibles, diferentes, y encuentran en la música su verdadera pasión. Nuestro propósito es acompañarlos, desarrollar ese don y abrirles caminos para crecer como grandes personas".


El director ejecutivo de la Corporación, Jorge Vergara Segovia, destacó que esta iniciativa se enmarca en las directrices entregadas por la alcaldesa Ana Mayorga, orientadas a fortalecer el talento local: "Como corporación estamos muy contentos. Este trabajo colaborativo nos permite dar mayor apoyo a las y los jóvenes, en este caso a quienes tienen vocación por el canto, abriendo nuevos espacios de desarrollo artístico en la comuna".


Para los propios participantes, la experiencia ya marca una diferencia. Así lo expresó Renato Ortega, joven estudiante: "Es una oportunidad muy buena para la gente que le gusta la música. La disposición de Lucho y de todo el equipo ha sido excelente. Es una iniciativa muy positiva".


Este proyecto, financiado por AquaChile, refuerza el compromiso de la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio con el desarrollo artístico de la comuna, generando un nuevo espacio donde la música se convierte en una herramienta de expresión, aprendizaje y futuro para la juventud natalina.


MAMBO TOUR

BANDA SHUGGAR INICIA GIRA NACIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

MINVU DESTACA EL AVANCE DE LA "CIUDAD DE LOS VIENTOS" EN EL PLAN URBANO HABITACIONAL DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​El proyecto contempla 250 soluciones habitacionales para familias vulnerables y de sectores medios. El futuro barrio tendrá áreas deportivas como canchas de pádel, calistenia y voleibol, además de un gran parque urbano.

​El proyecto contempla 250 soluciones habitacionales para familias vulnerables y de sectores medios. El futuro barrio tendrá áreas deportivas como canchas de pádel, calistenia y voleibol, además de un gran parque urbano.

MINVU - Avance proyecto DS19-PUH_2
nuestrospodcast
UT 1

MÁS DE 3 MIL KILÓMETROS RECORRERÁN TRANSPORTISTAS MAGALLÁNICOS PARA LLEGAR HASTA LA MONEDA

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
iniciativaliceo

SE REALIZÓ EN EL LICEO MARÍA BEHETY EL LANZAMIENTO DE LA INICIATIVA “CRUZANDO FRONTERAS, ESCRIBIENDO MI HISTORIA”

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
zhiuiyoupin

COMPAÑÍA CHINA ZHIHUI YOUPIN TECHNOLOGY CO. LTDA. CONCRETA SEGUNDA ENTREGA DE DONACIÓN AL VOLUNTARIADO DAMAS DE CELESTE EN BENEFICIO DE PACIENTES DEL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
jornadadocente

PROFESORAS Y PROFESORES DEL SLEP MAGALLANES PARTICIPARON EN REFLEXIÓN PEDAGÓGICA SOBRE EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250