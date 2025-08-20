Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

20 de agosto de 2025

MÁS DE 3 MIL KILÓMETROS RECORRERÁN TRANSPORTISTAS MAGALLÁNICOS PARA LLEGAR HASTA LA MONEDA

​Una caravana de camioneros viajará hasta Santiago para impulsar la Ruta Chile por Chile y solicitar al presidente mayor agilidad en la pavimentación de la Ruta 7.

UT 1
El próximo 3 de septiembre comenzará una histórica caravana de transportistas desde Punta Arenas rumbo a Santiago, con el objetivo de entregar al Presidente de la República y al Ministerio de Obras Públicas una carta firmada por autoridades de las regiones de Magallanes, Aysén y Los Lagos, exigiendo la habilitación definitiva de la Carretera Austral como corredor permanente para el abastecimiento de las regiones más apartadas del país.
 
La iniciativa, liderada por el gobernador de Aysén, Marcelo Santana, y el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, cuenta con el apoyo transversal de alcaldes y gremios del transporte del sur del país, entre ellos la alcaldesa de Natales, el alcalde de Cochrane, el gobernador de Los Lagos, y la Unión de Transportistas de Magallanes (UTRAMAG).
 
Sobre este viaje, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que el trabajo comenzó en febrero, con una reunión telemática y presencial entre autoridades y transportistas.
 
"Hay que recordar que más del 80% de los productos que llegan hasta nuestra región vienen por Argentina, por tierra. Son 20 mil los camiones que ingresan todos los años a nuestra región, ya sea por Natales o por nuestra ciudad. Por eso es importante tener autonomía, para que no nos pase que algún gobernador argentino quiera cobrar un peaje o genere más problemas de los que ya viven nuestros camioneros cuando transitan por la Ruta 40 o por las distintas rutas argentinas", señaló Radonich.
 
En cuanto al recorrido, el jefe comunal indicó que los camiones realizarán la Ruta Chile por Chile en modalidad bimodal, partiendo en Punta Arenas, para luego abordar el actual ferry en Puerto Natales y llegar hasta Puerto Yungay. Desde allí, continuarán por la Carretera Austral hasta Puerto Montt, para luego seguir por la Ruta 5 Sur. Además, la autoridad señaló que, durante el viaje, la caravana pasará por diferentes comunas, donde alcaldes y gobernadores se harán parte de esta petición, la cual será entregada al Presidente de la República, a la ministra de Obras Públicas, a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, y a los candidatos presidenciales, con el objetivo de transformar la pavimentación de la Ruta 7 en una política de Estado prioritaria.
 
Para el presidente de UTRAMAG, Jaime Cárdenas, este es un viaje histórico, ya que es la primera vez que autoridades de Aysén, Los Lagos y Magallanes se unen para lograr un objetivo común para sus habitantes. "Queremos llegar el viernes 12 de septiembre a Santiago y ojalá nos esté esperando la ministra del MOP, para poder conversar con ella y entregarle la carta firmada por todas las autoridades de las tres regiones", afirmó.
 
Desde UTRAMAG también señalaron que actualmente enfrentan demoras de hasta siete horas debido al mal estado de los caminos en territorio argentino. "Cuando hay conflictos en el lado argentino, esta alternativa es mucho más rápida. Por ejemplo, a veces hay derrumbes, protestas o un sinfín de motivos que retrasan nuestros viajes. Muchas veces tienen feriados, y hay un gran cúmulo de turistas en la frontera, lo que también demora el tránsito de los camiones", concluyó Marcelo Núñez, tesorero de UTRAMAG.


JJ 1

VECINOS DE LA POBLACIÓN JUAN WILLIAMS CONTARÁN CON RENOVADA SEDE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

MINVU DESTACA EL AVANCE DE LA "CIUDAD DE LOS VIENTOS" EN EL PLAN URBANO HABITACIONAL DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​El proyecto contempla 250 soluciones habitacionales para familias vulnerables y de sectores medios. El futuro barrio tendrá áreas deportivas como canchas de pádel, calistenia y voleibol, además de un gran parque urbano.

​El proyecto contempla 250 soluciones habitacionales para familias vulnerables y de sectores medios. El futuro barrio tendrá áreas deportivas como canchas de pádel, calistenia y voleibol, además de un gran parque urbano.

MINVU - Avance proyecto DS19-PUH_2
nuestrospodcast
UT 1

MÁS DE 3 MIL KILÓMETROS RECORRERÁN TRANSPORTISTAS MAGALLÁNICOS PARA LLEGAR HASTA LA MONEDA

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
musicarte-14 (1)

FUNDACIÓN MUSICARTE Y CORPORACIÓN DE CULTURA UNEN FUERZAS PARA POTENCIAR EL TALENTO JUVENIL EN PUERTO NATALES

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
WhatsApp Image 2025-08-19 at 5

CONOCE EL TRABAJO DE LA COMISARIA ANA MARÍA NAVARRO EN LA AVANZADA FROTERIZA DE PUERTO WILLIAMS

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
electrolizadoresTP

LICEOS TÉCNICOS PROFESIONALES RECIBEN CON GRANDES EXPECTATIVAS ELECTROLIZADORES DE HIDRÓGENO VERDE

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250